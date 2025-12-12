به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر روانسر به امامت حاج ماموستا ملأ محمد محمودی امام جمعه شهرستان برگزار شد و وی در خطبه‌های خود به تفسیر آیات ۱۷ تا ۲۸ سوره مبارکه نوح پرداخت.

آیاتی که به گفته امام جمعه روانسر از مهم‌ترین، آموزنده‌ترین و اثرگذارترین فرازهای تاریخ انبیا در قرآن کریم به شمار می‌روند.

در ابتدای خطبه‌ها، حاج ماموستا ملأ محمد محمودی با اشاره به نعمت‌های گسترده الهی به تلاوت آیه شریفه «والله أنبتکم من الأرض نباتا» پرداخت و افزود: این آیه یادآور آغاز آفرینش انسان از خاک است تا بشر بداند از کجا آمده و جایگاه راستین او چیست؛ نشانه‌ای آشکار از قدرت، ربوبیت و یگانگی پروردگار عالم.

وی با تلاوت آیه «ثم یعیدکم فیها و یخرجکم إخراجا» افزود: این آیه از صریح‌ترین دلایل وقوع معاد جسمانی است؛ انسان پس از مرگ به خاک بازمی‌گردد و بار دیگر در روز قیامت زنده خواهد شد که این حقیقت، هشدار و امیدی بزرگ برای همه نسل‌ها به شمار می‌رود.

در ادامه خطبه‌ها، حاج ماموستا محمودی با اشاره به داستان حضرت نوح علیه‌السلام اظهار داشت: نوح پیامبری مهربان و دلسوز بود که قوم خود را با اخلاق نیک نصیحت می‌کرد، امّا مردم در برابر وی رفتاری بی‌ادبانه، همراه با توهین و تکذیب داشتند. ثروتمندان مغرور و بی‌ایمان و صاحبان قدرت نه‌تنها دعوت نوح را انکار می‌کردند، بلکه مردم فقیر را نیز به جسارت و بی‌احترامی نسبت به وی تشویق می‌نمودند؛ زیرا دعوت نوح مبتنی بر مقابله با ظلم و نپذیرفتن ستم بود و برای صاحبان زر و زور خوشایند نبود. مردم ساده‌دل نیز تحت تأثیر این افراد، از مسیر هدایت فاصله گرفته و به بت‌پرستی روی آوردند.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها توضیح داد: حضرت نوح پس از ۹۵۰ سال دعوت به توحید، وقتی مشاهده کرد قومش ایمان نمی‌آورند شکایت خود را به درگاه الهی عرضه کرد و گفت: قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارا. ترجمه این آیه چنین است: نوح گفت پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی پیروی نمودند که مال و فرزندشان جز بر زیانشان نیفزود.

حاج ماموستا محمودی سپس با اشاره به آیات مربوط به کشتی حضرت نوح علیه‌السلام بیان کرد: خداوند به نوح وحی فرمود که کشتی بزرگی برای نجات مؤمنان بسازد و حضرت نوح در خارج از شهر با تهیه چوب‌های فراوان و همراهی ۷۹ نفر از مؤمنان ساخت این کشتی عظیم را آغاز کرد. طول این کشتی حدود ۱۰۰ متر، عرض آن ۷۰ متر و ارتفاع آن ۲۵ متر بود. کشتی در سه طبقه طراحی شده بود؛ طبقه پایین برای حیوانات، طبقه میانی برای مؤمنان و طبقه بالا برای پرندگان.

وی ادامه داد: در آن ایام زنی به همراه دختر خردسالش نزد حضرت نوح آمد و با التماس خواستار اتمام سریع‌تر ساخت کشتی شد. حضرت نوح به وی فرمود که اگر روزی از تنور خانه شما آب بیرون آمد، زمان حرکت فرا رسیده است؛ چراکه طوفان نزدیک است.

امام جمعه روانسر افزود: پس از تکمیل کشتی، حضرت نوح به یاران خود دستور داد از هر حیوانی یک نر و یک ماده وارد کشتی کنند. مؤمنان سوار شدند و درها بسته شد. سپس باران و طوفان عظیم آغاز گردید و چهل شبانه‌روز بدون توقف بارید تا جایی که کوه‌ها و دشت‌ها در زیر آب فرو رفت و همه کافران هلاک شدند.

به گفته وی، در آن لحظات، حضرت نوح پسرش کنعان را نیز به ایمان فراخواند، اما او نپذیرفت و همراه دیگر کافران غرق شد. همسر حضرت نوح نیز ایمان نیاورد و در شمار نجات‌یافتگان نبود. پس از فروکش کردن طوفان، خداوند فرمود: قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک…؛ یعنی ای نوح! با سلام و برکاتی از سوی ما فرود آی.

حاج ماموستا ملأ محمد محمودی گفت: مؤمنان پس از این فرمان الهی از کشتی خارج شدند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند. حضرت نوح نیز سال‌ها در میان قوم جدید خود زیست و سپس به دیدار پروردگار خویش شتافت.

وی در پایان تأکید کرد: داستان حضرت نوح سرشار از درس‌های استقامت، ایمان خالصانه، مبارزه با ظلم، توکل بر خداوند و صبر در برابر ناملایمات است و می‌تواند چراغ هدایت و راهنمای زندگی نسل امروز و فردا باشد.