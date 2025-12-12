حسینی: تنها راه مقابله با آمریکا قوی شدن در زمینه های علمی و نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به اینکه حضرت علی بن باقر (ع) نخستین سفیر ولایت در ایران هستند، اظهار کرد: سالروز شهادت آن حضرت باید به بهترین شکل ممکن توسط مردم کاشان گرامی داشته شود.
وی با اشاره به اینکه حضرت علی بن باقر (ع) به امر پدر بزرگوارشان امام محمدباقر (ع) برای ارشاد مردم کاشان وارد این منطقه شدند، ابراز کرد: حضرت علی بن باقر (ع) همانند جد غریب خود امام حسین (ع) به شهادت رسیدند و یکی از افتخارات مردم کاشان است که میزبان حضرت علی بن باقر (ع) هستند.
امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پوشش و زیست عفیفانه تصریح کرد: در دیداری که با قائم مقام صداوسیما داشتیم، تأکید کردیم که شبکه پویا محتوای مناسب برای کودکان با موضوع پوشش عفیفانه تولید کنه تا فرزندان سرزمینمان از کودکی با مفاهیم شرعی آشنا شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفههای تبلیغاتی برای انقلاب اسلامی شبکههای برون مرزی صداوسیما است که از مسئولین میخواهیم به هر شکل ممکن این شبکهها را تقویت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به سفر وزیر صنعت معدن تجارت به کاشان گفت: یکی از پروژههایی که بسیار مورد تأکید مردم است منطقه ویژه اقتصادی است که با تکمیل و بهره برداری از آن ۱۹ هزار فرصت شغلی برای منطقه ایجاد میکند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به هیچ عنوان زیر بار ظلم و زور نمیرود، گفت: آمریکا و اروپا و استکبار میخواهد ایران را تضعیف کند تا بتواند بر کشور ما مسلط باشد.
امام جمعه کاشان افزود: برای مقابله با هجمهها و توطئههای آمریکا باید در مقابل این کشور در زمینههای مقابل علمی، معنوی و نظامی قوی بود.
نظر شما