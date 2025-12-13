به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی فعالیتهای حفظ قرآن کریم با حضور محمدمهدی بحرالعلوم دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم و جمعی از بانوان حافظ قرآن کریم در سازمان دارالقرآن برگزار شد.
در این نشست محمدمهدی بحرالعلوم به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: در هجدهم شهریورماه که ستاد حفظ تشکیل شد، حجت الاسلام قمی با اشاره به فرمایش مقام معظم له مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن، دستور دادند برای محقق این فرمایش باید نهضتگونه عمل کرد.
وی افزود: بر همین اساس از ما خواستند که یک کارشناسی انجام بدهیم، یک نقشهراهی برای رسیدن به این ده میلیون حافظ طراحی کنیم؛ تااین نقشه راه گامهای مشخصی داشته باشد، مقاطعی برای ارزیابی داشته باشد و مقتضیات و لوازم آن هم معلوم باشد. بر این اساس همان هجدهم شهریور یک گروه دانشگاهی که حافظ قرآن هستند را برای این کار انتخاب کردیم و گروهی هم از مدیران قرآنی را در جلساتی را برگزار کردیم تا به مدلهای مورد نظر برسیم. روش اصلی دستیابی به آن نقشه راه، متغیرهایی دارد که باید تغییر کند تا به وضعیت مطلوب برسیم. برای همین بیش از بیست متغیر قرآنی انتخاب شد و در جلسات مشخص میکنیم.
وی اضافه کرد: قرارگاه دانشآموزی، قرارگاه دانشگاهیان، قرارگاه فعالیتهای مردمی، قرارگاه نیروهای نظامی و انتظامی هر یک در اقداماتی انجام داده اند و جلسات مستمری هم با آنها داریم و فعالیتها را با هم هماهنگ میکنیم. مهمترین فعالیتی که الان در حال اجراست، طرح تشویق است که میدانید برای تشویق معلمین حفظ قرآن طراحی شده تا هر فردی که حداقل یک نفر را بتواند یک جز قرآن تعلیم بدهد و در سامانهای که معرفی شده خودش و شاگردش را معرفی کند، با یک فرایندی تا بیستودوم بهمنماه، ما به ازای هر نفر جزئی که ثبت شود، یک هدیه خدمتشان خواهیم داد.
بحر العلوم اضافه کرد: آخرین آماری که تا هجدهم آذرماه در دست هست، چهار هزار و ۸۷۲ معلم ثبت اطلاعات کردهاند و هفده هزار و ۲۱۱ قرآنآموز معرفی شدهاند که الحمدلله استقبال خوبی بوده و تا بیستودوم بهمن هم این طرح ادامه خواهد داشت. هدف ما در این طرح، شناسایی حافظانی است که در حال تعلیم دیدن هستند و نیز معلمانی که واقعاً در میدان فعالاند و آموزش میدهند.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم ادامه داد: طرح دیگری که در دست اجراست و از همین امروز بیشتر مطرح خواهد شد، طرح حافظشو است. یک اپلیکیشن طراحی شده که برای نوجوانان و نسل نوین جامعه در دسترس خواهد بود.
بحرالعلوم با اشاره به طرح زندگی با آیهها گفت: این طرح در راستای حفظ موضوعی قرآن است. حفظ جز سیام قرآن در سه سطح از سوره ناس تا زلزال، زلزال تا طارق و حفظ سورههای منتخب مانند واقعه، یاسین، فتح و امثال اینها از دیگر برنامهها است.
وی با بیان اینکه برای جذب مخاطب و شرکت افراد در طرح حافظشو برنامهریزی شده است عنوان کرد: طرح دیگر، طرح جایزه شهید سلامی است. با توجه به اینکه شهید سلامی رحمهاللهعلیه حافظ کل قرآن بودند، بنا شد سالانه بهترین فعالیتها و فعالان حوزه حفظ قرآن را در سالگرد شهادت ایشان، یعنی بیستوسوم خردادماه، شناسایی و معرفی کنیم. این روند از همین روزها آغاز میشود و مؤلفهها و شاخصهای ارزیابی هم مشخص خواهد شد. سالانه بهترین فعالان و فعالیتهای حفظ قرآن، بهترین محصولات، بهترین نرمافزارها، بهترین روشهای تدریس و مانند اینها معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه قرارگاه دانشآموزی فعالیت خوبی دارد ابراز کرد: شاید شنیده باشید تأسیس هزار و دویست مدرسه حفظمحور، یا به عبارتی مدرسه رسمی حفظ، در نوزدهم مهرماه توسط وزیر آموزشوپرورش ابلاغ شد. در این مدارس، در کنار تحصیل، هفتهای شش ساعت به بحث حفظ قرآن اختصاص داده خواهد شد. سوال مهمی که الان مطرح است این است که در این شش ساعت، چه محتوایی، چه میزان حفظ قرآن باید تدریس شود، چگونه ارزیابی انجام شود. این موضوع به ستاد حفظ سپرده شده و با حضور برخی از اساتید حفظ، برای آن طراحی و تصمیمگیری خواهد شد.
بحرالعلوم افزود: نهضت ملی حفظ جز سیام قرآن در مدارس ابتدایی از سال گذشته آغاز شده و امسال با تعداد بیشتری از مدارس ادامه پیدا کرده است. ما با دوستان همکاری داریم تا این موضوع بهصورت عمیقتر و قطعیتر در مدارس نهادینه شود.طبیعتاً آموزش بحثی بسیار گسترده و دامنهدار است و اینکه انتظار داشته باشیم یک طرح صرفاً با یک ابلاغ فوقالعاده در همه مدارس اجرا شود، انتظار درستی نیست؛ اما تعمیق و تقویت تدریجی آن مسئله مهمی است.
بحرالعلوم ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که همزمان در آموزشوپرورش آغاز شده، کتابهای درسی قرآن است که در آنها بحث حفظ قرآن بهعنوان یک مؤلفه تحصیلی مطرح شده است. در سال جاری حدود ۱۵ مدرسه در تهران بهصورت پایلوت این کتاب را تدریس میکنند و اگر بازخوردها مثبت باشد، سال آینده تعداد بیشتری از مدارسِ پایه اول این برنامه را خواهند داشت.
وی بیان کرد: در قرارگاه دانشجویی، طرح ملی حفظ قرآن دانشجویان در حال اجراست. این طرح از قبل وجود داشته، اما ما امسال با تخصیص بودجه از آن حمایت میکنیم. واقعیت این است که بحث حفظ قرآن در دانشگاهها آنگونه که باید، پیش نرفته است. ما شورایی داریم تحت عنوان شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان و از دوستان در شورای فرهنگی خواستیم بحث حفظ قرآن بهعنوان مؤلفهای اصلی در آن مطرح شود که مورد پذیرش قرار گرفته و پیگیری خواهد شد. همچنین، عمره دانشجویی برای حافظان قرآن را برای سال آینده وعده گرفتهایم تا حافظان دانشجو بهعنوان مشوق از این فرصت استفاده کنند.
بحرالعلوم درباره قرارگاه مردمی گفت: در قرارگاه مردمی نیز طرحی طراحی شد که ابتدا با عنوان شجره طیبه و بهعنوان شبکه مردمی حفظ قرآن مطرح بود و بعدها به جبهه مردمی حفظ قرآن جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد. در این طرح، فعالان واقعی حوزه حفظ قرآن در بدنه مردمی سراسر کشور با رویکردی جهادی و انقلابی شناسایی میشوند و شبکهای را تشکیل میدهند که بازوی مردمی ستاد حفظ قرآن کشور خواهد بود. در این شبکه، اطلاعات، رویکردها و نیازهای میدانی فعالیتهای حفظ قرآن منتقل میشود و همچنین مشکلات واقعی میدان شناسایی و پیگیری خواهد شد. با توجه به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جبهه فرهنگی باید از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تبدیل شود، ما معتقدیم جامعه حافظان قرآن نمیتواند نسبت به شرایط فرهنگی کشور بیتفاوت باشد. حداقل کنشی که برای یک حافظ قرآن تعریف میکنیم، حضور فعال در مسیر تبلیغ، جذب و آموزش حافظان دیگر است. مطلوب ما این است که حافظ قرآن، از آموختهها و محفوظات خود برای زندگی شخصی، اطرافیان و جامعه اثرگذاری داشته باشد. این شبکه مردمی که امروز بهصورت رسمی اعلام میشود، با عنوان جبهه مردمی حافظان قرآن جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد کرد. برنامه ما این است که تا پایان سال، ۱۰۰ نفر از فعالان مردمی حوزه حفظ قرآن شناسایی و دعوت شوند تا هسته اصلی این شبکه را تشکیل دهند.
وی در پایان گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای نخستینبار، هفت عنوان قرآنی با شاخصهای کمی تعریف شده است؛ از جمله تعداد حافظان قرآن، تعداد مؤسسات حفظ، ارتقای معلمان آموزش قرآن و از جمله تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن و تأسیس ۱۲۰۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن. تا این مقطع، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حفظ قرآن تخصیص یافته و این رقم احتمالاً تا ۴۰۰ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از این بودجه، ۴۰ میلیارد تومان به سازمان تبلیغات اسلامی، ۴۰ میلیارد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۵ میلیارد به سازمان بسیج، ۱۵ میلیارد به حوزه علمیه برادران و ۷.۵ میلیارد به حوزه علمیه خواهران اختصاص یافته است. این بودجهها باید دقیقاً در مسیر تربیت حافظ قرآن هزینه شود. تاکنون حدود یکمیلیون و دویست هزار نفر حافظ قرآن با کد ملی ثبت و آمار آنها از طریق آزمونهای تخصصی و عمومی احصا شده است تا همپوشانی آماری وجود نداشته باشد. خبر خوب دیگر اینکه همین هفته دفتر فعالیتهای حفظ قرآن در تهران راهاندازی میشود و از ظرفیت خواهران و برادران فعال در این حوزه استفاده خواهد شد.
