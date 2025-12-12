جدیدترین قیمت نفت ایران از سوی اوپک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در نوامبر به ۶۴ دلار و ۲۵ سنت رسید که در مقایسه با قیمت ۶۴ دلار و ۷۴ سنت در اکتبر، ۴۹ سنت کاهش داشت. میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۷۰ دلار و ۲۱ سنت، در مقایسه با ۸۰ دلار و ۳۰ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ بوده است.

میانگین سبد نفتی اوپک در نوامبر، به ۶۴ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶۵ دلار و ۲۰ سنت در اکتبر، ۷۴ سنت کاهش یافت. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۷۰ دلار و ۲۷ سنت در مقایسه با ۸۰ دلار و ۴۹ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ بود.

گریدهای نفتی غرب و شمال آفریقای این سبد مانند بانی لایت و رابی لایت، به طور متوسط ۸۹ سنت در هر بشکه کاهش ماه به ماه داشتند. گریدهای نفتی مانند عرب لایت، بصره مدیوم و کویت اکسپورت، به طور متوسط ۷۹ سنت در هر بشکه بر مبنای ماه به ماه کاهش یافت. نفت موربان ۲۷ سنت و نفت مِری، یک دلار و پنج سنت در هر بشکه کاهش ماه به ماه داشت.

بر اساس اطلاعات منابع ثانویه، تولید نفت اوپک در اکتبر، یک هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۲۸ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید.

تولید نفت ایران با ۱۹ هزار بشکه در روز کاهش، به ۳ میلیون و ۲۲۱ هزار بشکه در روز رسید.

تولید متحدان اوپک در گروه اوپک پلاس، ۴۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۴ میلیون و ۵۸۵ هزار بشکه در روز رسید. مجموع تولید اوپک و غیراوپک با ۴۳ هزار بشکه در روز افزایش، به ۴۳ میلیون و ۶۵ هزار بشکه در روز رسید.

اوپک در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال آینده، حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که تحت تأثیر رشد اقتصادی قوی است و پیش‌بینی‌های تقاضا را نسبت به گزارش ماه گذشته، بدون تغییر نگه داشت.

برخلاف سایر پیش‌بینی‌کنندگان، بانک‌های سرمایه‌گذاری و تحلیلگران، اوپک همچنان انتظار رشد قوی تقاضا در سال ۲۰۲۶ را دارد که بالاتر از افزایش تخمینی حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۵ خواهد بود. آمار مربوط به تعادل عرضه و تقاضا در گزارش اوپک همچنین نشان می‌دهد که این گروه، انتظار بازار متعادلی را در سال آینده دارد.

اوپک اعلام کرد که انتظار می‌رود تقاضا برای نفت خام از سوی تولیدکنندگان اوپک پلاس در سال ۲۰۲۶، به ۴۳ میلیون بشکه در روز برسد که ۶۰ هزار بشکه در روز نسبت به پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

تولیدکنندگان اوپک پلاس پس از دسامبر، افزایش تولید ماهانه هدفمند خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ متوقف خواهند کرد.

اوپک انتظار دارد که عرضه نفت کشورهای رقیب غیر اوپک پلاس در سال آینده، حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که رشد حدود یک میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود.