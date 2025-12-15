راهکار درمان صحیح آنفلوآنزا چیست؟

آمیتیس رمضانی، رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد افرادی که با علائم تنفسی مراجعه میکنند، به آنفلوآنزا مبتلا هستند و علائم بسیاری از آنها جدی است و عفونتهای شایع فعلی عمدتاً ویروسی هستند و آنفلوآنزا در صدر این عفونتها قرار دارد.
هر عامل عفونی، درمان اختصاصی خود را دارد
وی توضیح داد: درمان بیماریهای عفونی بر اساس نوع عامل بیماریزا دستهبندی میشود؛ برای ویروسها از داروهای ضدویروس، برای عفونتهای قارچی از داروهای ضدقارچ، برای بیماریهای انگلی از داروهای ضد انگل و برای عفونتهای باکتریایی از آنتیبیوتیک استفاده میشود، بنابراین آنتیبیوتیکها فقط برای عفونتهای باکتریایی و چرکی کاربرد دارند و نه عفونتهای ویروسی مانند آنفولانزا، کرونا و سرماخوردگی.
باور غلط درباره آنتیبیوتیک
رمضانی با اشاره به باور نادرست رایج در جامعه گفت: برخی افراد تصور میکنند مصرف آنتیبیوتیک باعث تسریع بهبود بیماریهای ویروسی میشود، در حالی که این باور کاملاً نادرست است. هر عامل عفونی درمان اختصاصی خود را دارد و آنتیبیوتیک هیچ نقشی در درمان ویروسها ندارد.
آنفلوآنزا امسال چرا شدیدتر است؟
رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور ادامه داد: امسال شاهد شیوع گسترده آنفلوآنزای تیپ H3N2 هستیم؛ در حالی که در سالهای گذشته تیپ غالب H1N1 بود. از آنجا که چندین سال این تیپ در گردش نبوده، ایمنی جمعی نسبت به آن پایین است و همین موضوع باعث بروز موارد شدیدتر بیماری، افزایش بستریها و حتی موارد فوتی، بهویژه در کودکان شده است.
درمان صحیح آنفلوآنزا چیست؟
وی تأکید کرد: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و درمان آن آنتیبیوتیک نیست. داروی ضدویروس باید ترجیحاً در ۴۸ ساعت اول شروع شود و تأکید ما این است که افراد، بهویژه والدین، در صورت مشاهده علائم شدید تنفسی در کودکان، هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنند تا درمان ضدویروسی بهموقع آغاز شود.
رمضانی توضیح داد: در برخی موارد نادر، ممکن است در سیر بیماری آنفولانزا یک عفونت باکتریایی ثانویه اضافه شود. برای مثال زمانی که بیمار پس از بهبود نسبی، دوباره دچار تب میشود یا علائمی مانند ترشحات چرکی زردرنگ بینی، سرفههای خلط دار زرد یا علائم ذاتالریه و برونشیت بروز میکند و تنها در این شرایط و با تشخیص پزشک، مصرف آنتیبیوتیک ضروری است.
عوارض خطرناک مصرف بیرویه آنتیبیوتیک
وی هشدار داد: مصرف غیرضروری آنتیبیوتیک نهتنها طول بیماری را کوتاه نمیکند، بلکه میتواند عوارض متعددی ایجاد کند؛ از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، واکنشهای حساسیتی، کهیر و خارش پوستی و در موارد شدید، واکنشهای آلرژیک میتواند جان بیمار را تهدید کند، حتی در برخی موارد، عوارض بسیار شدیدی مانند تخریب پوست و عضلات گزارش شده است.
رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور افزود: بدن انسان بهطور طبیعی تعادلی میان باکتریهای مفید و مضر دارد. مصرف بیمورد آنتیبیوتیک باعث از بین رفتن باکتریهای مفید میشود و این موضوع زمینه را برای رشد باکتریهای مقاوم و مضر فراهم میکند که در آینده درمان عفونتها را بسیار دشوارتر خواهد کرد.
