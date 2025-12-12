  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

صفاری: سقوط خودروی پراید به داخل رودخانه دستک کیاشهر؛ راننده نجات یافت

رشت- رییس پلیس راه گیلان با اشاره به سقوط خودروی پراید به داخل رودخانه دستک کیاشهر گفت: در این حادثه راننده نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری گفت: ظهر امروز براثر برخورد دو خودروی پراید در نزدیکی ورودی پل دستک کیاشهر، یکی از این دو خودرو که مردی ۷۰ ساله راننده آن بود، از مسیر منحرف شد و به داخل رودخانه سقوط کرد.

سرهنگ صفاری علت حادثه را رعایت نکردن فاصله و عدم توجه به جلو اعلام کرد و افزود: بلافاصله پس از سقوط این خودرو، مردمی که در محل حادثه حضور داشتند، راننده ۷۰ را از طریق شکستن شیشه عقب پراید، از خودرو خارج کردند.

وی گفت: اگرچه راننده ۷۰ ساله مصدومیتی نداشت، اما برای بررسی‌های دقیق‌تر با کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد که پس از معاینه و مساعد بودن حالش، مرخص شد.

