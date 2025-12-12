کامبک مس سونگون در بازی خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و پالایش نفت بندرعباس از هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر جمعه از ساعت ۱۶ در سالن پور شریفی تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این بازی در حالی آغاز شد که تیم مس با توجه به حواشی بازی قبل که هواداران این تیم درخواست بازی کاپیتان تیم مس را داشتند باز در این بازی حضور نداشته و علیرضا افضل با تدابیر خود شاگردانش را راهی میدان کرد.

در دقایق نخست این دیدار تیم مهمان توانست از اشتباه خط دفاعی تیم مس بهره ببرد و توسط محمدحسین بازیار گل نخست را با ثمر برساند.

در ادامه امیر حمزه صدیق زاده در یک ضدحمله گل دوم تیم پالایش نفت بندرعباس را به دست آورد تا این بازی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

چند دقیقه بعد محمد شکری گل اول مسی‌ها را به ثمر رساند تا اختلاف به یک گل کاهش یابد.

شاگردان افضل که نمی‌خواستند بازنده بازی باشند نیمه دوم را طوفانی شروع کرده و دقیقه ۲۲ بازی گل دوم را به دست آوردند و در ادامه چندین بار دروازه پالایش را به لرزه انداختند.

در دقایق ۲۸ و ۲۹ به ترتیب بهروز عظیمی و سجاد یوسف خواه گل‌های سوم و چهارم مس را به دست آوردند.

در ادامه بازی بهروز عظیمی دقیقه ۳۵ گل دوم خود و پنجم تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۳۹ مجتبی پارساپور گل ششم مس را به دست آورد.

قضاوت این دیدار را سید سجاد فتحی، بهنام اختیاری، مرتضی شریف لو، سعید دیندار، بهادر نوروزی و علیرضا فولادی به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

از حواشی این بازی می‌توان به تأخیر ۹ دقیقه شروع بازی به دلیل عدم روشن شدن دستگاه تایم سالن و همچنین تشویق تماشایی هواداران مس سونگون اشاره کرد.