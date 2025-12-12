ثبت ٣ برد و ٤ باخت دیگر برای پاراتنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت های پاراتنیس روی میز بازی های پاراآسیایی جوانان در روز سوم، با برگزاری دیدارهای دوبل دختران و پسران و میکس دوبل پیگیری شد.

نمایندگان ایران در ادامه دیدارهای امروز خود، ٧ دیدار برگزار کردند و صاحب ٣ برد و ٤ باخت شدند.

نتایج به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:

*دوبل دختران

کلاس ۱۴ - گروه‌ ۲

تیم‌دوبل حنانه‌ نجاتی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم‌ دوبل عراق ۲

کلاس ۱۴ - گروه ۳

تیم‌ دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی یک - تیم‌ دوبل قراقستان ۳

** دوبل پسران

کلاس ١٤ - گروه ٢

تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانیان ۳ - تیم دوبل سریلانکا صفر

**میکس دوبل

کلاس ١٤ - گروه یک

تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی ٢ - تیم سنگاپور و هند ٣

کلاس ١٤ - گروه ٤

تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ۳

کلاس ٢٠ - گروه یک

تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ٣

کلاس ٢٠ - گروه ٢

تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان خواه ٣ - تیم تایلند یک