ثبت ٣ برد و ٤ باخت دیگر برای پاراتنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت های پاراتنیس روی میز بازی های پاراآسیایی جوانان در روز سوم، با برگزاری دیدارهای دوبل دختران و پسران و میکس دوبل پیگیری شد.
نمایندگان ایران در ادامه دیدارهای امروز خود، ٧ دیدار برگزار کردند و صاحب ٣ برد و ٤ باخت شدند.
نتایج به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:
*دوبل دختران
کلاس ۱۴ - گروه ۲
تیمدوبل حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم دوبل عراق ۲
کلاس ۱۴ - گروه ۳
تیم دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی یک - تیم دوبل قراقستان ۳
** دوبل پسران
کلاس ١٤ - گروه ٢
تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانیان ۳ - تیم دوبل سریلانکا صفر
**میکس دوبل
کلاس ١٤ - گروه یک
تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی ٢ - تیم سنگاپور و هند ٣
کلاس ١٤ - گروه ٤
تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ۳
کلاس ٢٠ - گروه یک
تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ٣
کلاس ٢٠ - گروه ٢
تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان خواه ٣ - تیم تایلند یک
