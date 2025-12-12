به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سالمی فرماندار شهرستان پارسیان، با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیطزیست ساحلی و جلوگیری از تخریب طبیعت، اعلام کرد: ایجاد کمپ، چادر زدن و هرگونه شبمانی در نوار ساحلی از تبن تا نیرم خارج از محدودههای مجاز و بدون استفاده از اقامتگاههای رسمی، ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
او افزود: این تصمیم با هدف صیانت از طبیعت بکر سواحل پارسیان، مدیریت حضور گردشگران و تأمین ایمنی شهروندان اتخاذ شده است و هیچگونه اقامت شبانهروزی در مناطق حفاظتشده ساحلی مجاز نیست.
سالمی با اشاره به حساسیت زیستمحیطی این سواحل تأکید کرد: تمام گردشگران، مسافران و اهالی باید تنها از مناطق تعیینشده و اقامتگاههای رسمی استفاده کنند و از هرگونه چادر زدن در مناطق حفاظتشده یا نقاط خطرخیز ساحلی خودداری نمایند.
فرماندار پارسیان خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و دستگاههای مسئول بهصورت مستمر این محدوده را پایش کرده و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
نظر شما