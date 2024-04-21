ساحل شگفت انگیز «دَستیر»

ساحل «دَستیر» در شهر پارسیان و در استان هرمزگان قرار دارد. این ساحل زیبا و طبیعت زیبای آن در کنار خلیج فارس و در نزدیکی شهر بندری پارسیان با سواحل بی‌نظیرش واقع شده‌است. ساحل «دَستیر» به عنوان یک مقصد توریستی محبوب شناخته می‌شود و با جذابیت‌های طبیعی و فرهنگی خاص خود، گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند.

دَشتی شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است. این شهر از سال ۱۳۹۰ از روستا به شهر تبدیل شده‌است.

از مناطق دیدنی این شهر ساحل بسیار زیبای «دَستیر» که محل زندگی و تخم ریزی لاک پشت‌های پوزه عقابی می‌باشد و از بکر ترین و زیباترین سواحل دنیا است که طول ساحل نزدیک به ۶ کیلومتر می‌باشد و باغ‌ها و قله کلات سرخ که از دیرباز محل زندگی شیوخ و حاکمان منطقه بوده است.

ساحل «دَستیر»، نام‌های دیگری مثل پارسیان و دشتی نیز دارد. این منطقه با ساحلی شنی و پهناور، آبی بسیار صاف و آرام و نیز داشتن تپه‌های سبز و جنگلی در اطراف، ترکیبی از زیبایی‌های طبیعی را به ارمغان می‌آورد. این ساحل یک محیط آرامش‌بخش و شگفت‌انگیز برای استراحت، پیاده‌روی در ساحل، شنا، ماهیگیری و تفریحات مرتبط با آب فراهم می‌کند.

تصویر بردار: مهرداد صفرپور دهکردی