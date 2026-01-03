به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه جمعه و در تماس اضطراری سوپروایزر بیمارستان امام حسین (ع) بیجار با مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی کردستان برقرار شد که از انتقال سه نفر با علائم شدید مسمومیت با گاز منواکسید کربن به این مرکز درمانی خبر می‌داد.

سوسن عباس‌پناه، مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار، با تأیید این خبر اظهار کرد: این افراد با علائمی همچون سردرد شدید، تهوع، گیجی و ضعف عمومی به بیمارستان مراجعه کردند که بلافاصله تحت پایش مرکز EOC دانشگاه قرار گرفتند و هماهنگی‌های لازم برای درمان سریع انجام شد.

وی افزود: مسمومیت با گاز CO در فصل سرد سال شیوع بیشتری دارد و در صورت تأخیر در دریافت خدمات درمانی، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، اما خوشبختانه با اقدامات فوری درمانی، وضعیت هر سه بیمار پایدار شد.

بر اساس گزارش‌های بالینی بیمارستان امام حسین (ع) بیجار، تیم درمانی بلافاصله اکسیژن‌درمانی پرفشار، سرم‌تراپی و پایش دقیق علائم حیاتی را آغاز کرد که منجر به نجات بیماران شد.

در همین رابطه، معصومه الماس‌پور، رئیس بیمارستان امام حسین (ع) بیجار، گفت: دو بیمار بزرگسال با افت فشار خون، نبض نامنظم و سطح اشباع اکسیژن نزدیک به حد بحرانی وارد بیمارستان شدند که پس از چند ساعت درمان و مراقبت، هوشیار و پایدار شدند. همچنین کودک همراه آنان که با علائم عصبی و تب مراجعه کرده بود، به سرعت بهبود یافت و ترخیص شد.

وی ادامه داد: دو نفر از بیماران پس از چند ساعت پایش ترخیص شدند و بیمار سوم تا صبح تحت نظر قرار داشت. توصیه‌های پس از ترخیص شامل استراحت مطلق حداقل ۴۸ ساعت، مصرف مایعات کافی و مراجعه فوری در صورت بروز علائم عصبی است.

ارغوانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با اشاره به این عملیات موفق اظهار کرد: این حادثه بار دیگر اهمیت هماهنگی میان شبکه بهداشت، بیمارستان و مرکز EOC دانشگاه را نشان داد و تأکید می‌کند که سرعت عمل کادر درمان و انتقال سریع بیماران، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان افراد دارد.

وی با هشدار نسبت به خطرات گاز منواکسید کربن به شهروندان توصیه کرد: علائم اولیه مسمومیت مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده، بلافاصله فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: سرویس سالانه وسایل گرمایشی، بررسی دودکش‌ها، تهویه مناسب محیط و نصب هشداردهنده CO از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از مسمومیت با این گاز خطرناک است.