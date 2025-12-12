گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدافع حرم مهدی ایمانی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت شهید مهدی ایمانی، یکی از خادمان پرتلاش حرم مطهر حضرت معصومه (س) و از شهدای مدافع حرم، عصر جمعه مراسمی معنوی با حضور خانوادههای معظم شهدا، خادمان فرهنگی خواهران حرم و جمعی از ارادتمندان به سیره اهلبیت (ع) در منزل مادر این شهید برگزار شد، طی آن حاضران با مرور خاطرات و ویژگیهای شخصیتی این شهید، یاد او را پاس داشتند.
در ابتدای این مراسم، اسحاقی، مسئول هیئت شجره صالحه زنان عاشورایی، ضمن خیرمقدم به مدعوین، با ذکر روایتهایی از زندگی و مجاهدتهای شهدا و مرثیهخوانی، فضای مراسم را معطر به یاد و نام شهیدان کرد.
در بخش دیگری از این آئین، مادر شهید مهدی ایمانی به طرح خاطراتی از فرزند شهید خود پرداخت و با اشاره به ابعاد تربیتی و اخلاقی او، بر ایمان و پایبندیاش به ارزشهای اسلامی و ولایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شهید ایمانی از دوران کودکی در فضای مذهبی پرورش یافته است، عنوان کرد: فرزندم همواره نسبت به رعایت حجاب، اخلاق اسلامی و حفظ شئون دینی حساس بود و این ویژگیها در همه رفتارهایش مشهود بود.
وی همچنین با اشاره به دقت فرزندش در انتخاب دوستان و محیطهای رفتوآمد، افزود: او همواره تلاش میکرد با افرادی معاشرت داشته باشد که الگوی اخلاق و باورهای دینی باشند؛ چرا که معتقد بود این انتخابها بر مسیر زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد.
مادر شهید ایمانی در ادامه سخنان خود، خدمتگزاری فرزندش به مردم، توجه ویژه او به نیازهای دیگران و دغدغه دائمیاش برای عمل به آرمانهای اسلامی را از برجستهترین ویژگیهای او برشمرد و گفت: فرزندم در هر شرایطی در پی کمک به دیگران بود و خدمت به مردم را بخشی از تعهد دینی خود میدانست.
وی با اشاره به نقش تربیتی خانواده در شکلگیری شخصیت این شهید والامقام اظهار داشت: همواره تلاش کردم فرزندانم را با آموزههای دینی، اخلاقی و محبت به اهلبیت تربیت کنم و این افتخار را دارم که مهدی، آنچه به او آموخته بودم را در زندگی و مسیر شهادت جلوهگر کرد.
