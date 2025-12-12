به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مصلایی شامگاه جمعه در بازدید از کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی در پارک ملت، فعالیت این کانون را نمونه‌ای جذاب از کار فرهنگی در فضای عمومی دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس با اشاره به محورهای فعالیت این کانون اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه، پرداختن به موضوع «جهاد تبیین» است؛ به‌ویژه در ادامه فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند اگر دختران ما بدانند پشت پرده جریان بدحجابی به کجا ختم می‌شود، خودشان به رعایت حجاب اهتمام پیدا می‌کنند. به گفته مصلایی، این کانون توانسته اتفاقات فرهنگی زیبایی را در این زمینه رقم بزند.

وی همچنین به برپایی میز آشنایی با محصولات اسرائیلی در پارک ملت اشاره و عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مصادیق جهاد تبیین، روشنگری درباره کالاهای رژیم صهیونیستی است که این مجموعه به شکل بسیار زیبایی آن را به نمایش گذاشته و امیدواریم با همت مردم، تحریم این کالاها به‌طور جدی دنبال شود.

مصلایی با دعوت از عموم بانوان مشهدی افزود: شنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ در فضای پارک ملت، محل شهدای گمنام، اجتماع بانوان مشهدی برگزار خواهد شد و از همه عزیزان دعوت می‌کنم با حضور پرشور خود در این برنامه شرکت کنند.