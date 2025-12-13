۳حادثه رانندگی در استان سمنان رخ داد؛ امدادرسانی به ۱۴ مصدوم

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز سه حادثه تصادف در محورهای مواصلاتی استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: در مجموع این سه حادثه ۱۴ مصدوم برجای گذاشت که با حضور عوامل هلال احمر، امدادرسانی به این افراد صورت گرفته است.

وی در شرح این حوادث توضیح داد: حادثه نخست برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در کیلومتر دو جاده میامی سبزوار بود که امدادگران هلال احمر به صحنه حادثه اعزام و به پنج مصدوم این حادثه امداد رسانی کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تیم امدادی پایگاه شهدای میامی مستقر در محور سبزوار به این حادثه امدادرسانی کردند، ابراز کرد: بعد از اقدامات اولیه امداد و نجات، مصدومان این حادثه با کمک اورژانس به بیمارستان میامی انتقال داده شدند.

درخشان با بیان اینکه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر پنج جاده دامغان شاهرود دیگر حادثه عمده‌ای بود که عوامل هلال احمر برای امدادرسانی به آن اعزام شدند، تاکید کرد: واژگونی این خودروی پراید ۱۱۱ پنج مصدوم برجای گذاشت که رها سازی و خدمات درمان سرپایی به آنها از سوی امدادگران پایگاه نعیم آباد هلال احمر دامغان صورت گرفت همچنین دو نفر از این مصدومان هم با کمک اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه تصادف ساینا و سمند در جاده آرادان به سرخه دیگر حادثه ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان است که عوامل هلال احمر به آن اعزام شدند، افزود: تیم امدادی پایگاه ده نمک با کمک اورژانس به چهار مصدوم این حادثه امدادرسانی کردند همچنین باید گفت که این حوادث خوشبختانه تلفات جانی نداشت.