به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی شامگاه جمعه در منبر مجازی خود ضمن اشاره به عظمت اجتماعات اقتدار ملت ایران اسلامی بیان کرد: ساماندهی اجتماعات اقتدار باید مردمی باشد چرا که این حرکت برای مردم است اما باید دانست که صرف به خیابان آمدن تنها رسالت نیست

وی افزود: نخبگان و عموم مردمی که در میدان هستند باید نوآوری کرده و خلاقیت به خرج دهند تا بدانند اگر این حرکت عظیم بخواهد آرایش پیدا کرده و به نهاد مردمی بدل شود و ادامه یابد و سازماندهی شود تا مرحله پیروزی قطعی چه لوازمی نیاز دارد؟

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم حاضر در صحنه ما همان مردم مبعوث به بیان رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند، گفت: باید دقت داشت که نگاه ما نباید نگاه تقلیل گرایانه باشد که مردم ما حالا چند روزی در خیابان باشند اینطور نیست بلکه ما باید قصاص بخواهیم.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه این قصاص حتما اتفاق خواهد افتاد اما این بعثت بیش از قصاص است بلکه این خونخواهی تا انتقام اصلی و حرکت بزرگ ادامه دارد، ابراز کرد: ما باید خودمان را برای آن حرکت اصلی و بزرگ و آن بعثت نهایی آماده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از آفت های قصاص خواهی عجله است چرا که قصاص امری است که به زودی رخ خواهد داد چرا که فتوحات در راه هستند اما درگیری ما با دشمن درگیری بزرگی است تاکید کرد: نگاه ما نباید نسبت به دشمن سهل انگارانه باشد چرا که دشمن ما بزرگترین امکانات تاریخ را دارد و آماده در میدان حضور دارد.

این استاد مبرز حوزه علمیه با بیان اینکه دشمن کاملاً در میدان است و حالا که جنگ نظامی و اقتصادی و فرهنگی و ... شان به نتیجه نرسیده کاملاً با تجهیزات در میدان است، تاکید کرد: این آخرین مرحله است.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه اگر دشمن در مراحل قبل پیروز می شد و می توانست با جنگ نرم و اقتصادی و ... پیروز شود ضرورتی نداشت که لباس دموکراسی غربی را در بیاورد و لباس نظامی بپوشد، بیان کرد: این نشان دهنده ضعف دشمن است.

وی با بیان اینکه همیشه دشمن ما را تهدید می کرد و امروز که عملیات نظامی می کند نشان می دهد که این آخرین برگ دشمن در برابر ما است و راه های قبل نتیجه نداده است، افزود: این امر نشان دهنده ضعف دشمن است.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه ما آخرین گزینه دشمن را هم دیدیم، بیان کرد: خداوند متعال ملت ما را به نقطه امنی رسانده که آخرین حربه دشمن هم کارساز نبوده و ایران اسلامی در اقتدار است.

میرباقری شاهرودی همچنین گفت: خداوند می فرمایند مومنین که در صحنه می ایستند اولین نصرتی که خداوند می کند آرامش را در دل هایشان نازل می کند که مرتبه بالاتر از ایمان است. وقتی مومن محیا و آرام شد، برای صحنه بعدی آماده می شود و امروز این را شاهد هستیم بنابراین خداوند به مردم آرامش داده تا جایی که دشمن اذعان دارد که نمی داند چطور مردم ما نمی ترسند.