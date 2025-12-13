عارضه های خطرناک استفاده مداوم از رژلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رؤیا مرجانیان گفت: زنان در طول سالهای زندگی ناخواسته مقدار قابل توجهی رژلب را میبلعند و این موضوع میتواند جذب ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین موجود در فرآوردههای تقلبی را تشدید کند.
وی افزود: استفاده نادرست از لوازم آرایشی و کاهش سن مصرف، زمینه را برای افزایش تماس بدن با آلایندهها فراهم میکند.
مرجانیان توضیح داد: فرآوردههای غیراستاندارد و قاچاق معمولاً حاوی مقادیر بالای فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و جیوه هستند. این آلایندهها که در برخی پیگمنتهای رنگی نامرغوب وجود دارند، میتوانند در بافتهای نرم بدن تجمع پیدا کنند.
وی گفت: انباشته شدن این آلایندهها در طول زمان ممکن است به بروز عوارض جدی و ماندگار منجر شود.
مرجانیان، بر ضرورت خرید محصولات دارای مجوز سازمان غذا و دارو تأکید و تصریح کرد: سلامت مصرفکنندگان وابسته به رعایت استانداردهای تولید و کنترلهای نظارتی است و سازمان غذا و دارو در این حوزه اقدامات مستمر انجام میدهد.
وی گفت: نظارت بر زنجیره تأمین لوازم آرایشی با هدف جلوگیری از عرضه محصولات قاچاق ادامه دارد.
