متخلفان صید و شکار در مازندران دستگیر شدند؛ کشف لاشه گوزن

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشراف اطلاعاتی و گشت‌های شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان اظهارکرد: این عملیات‌ها با همکاری نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات در شهرستان‌های گلوگاه، کیاسر، آمل، ساری، قائمشهر، میانکاله و نوشهر به نتیجه رسیده است.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران در تشریح مهم‌ترین پرونده شهرستان گلوگاه گفت: در بازرسی از منزل یک شکارچی غیرمجاز در روستای بارکلا، دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۳۸ عدد فشنگ چهارپاره همراه با حدود ۸ کیلوگرم لاشه گوشت گوزن و شاخ کامل و جمجمه حیوان کشف شد که پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع گردید.

زارع همچنین به عملیات در پارک ملی کیاسر اشاره کرد و افزود: طی اقدام مشترک با نیروی انتظامی، سه قبضه سلاح مجاز شامل دو قبضه دو لول و یک قبضه تک‌لول به همراه تعدادی فشنگ از منزل متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در خصوص صیانت از اراضی ملی توضیح داد: در روستای میرافضل از توابع بخش چهاردانگه، ۱۵۵۰ متر مربع اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود با حضور مأموران پاسگاه تلمادره و یگان حفاظت کیاسر رفع تصرف و به حالت اولیه بازگردانده شد.

زارع با ابراز تأسف از تلف شدن یک بهله قرقاول نر اظهار کرد: این پرنده در جاده منتهی به منطقه شکارممنوع کیاسر بر اثر تصادف با خودروی عبوری تلف شده است، بنابراین از رانندگان تقاضا می‌شود در مسیرهای زیست‌محیطی با احتیاط بیشتر و سرعت کمتر تردد کنند.

کشف سلاح و چوب قاچاق و صید غیرمجاز

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران به عملیات‌های شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: در گشت‌های مشترک با پلیس امنیت و کلانتری در منطقه سنگ‌درکا، یک قبضه سلاح قاچاق و یک قبضه سلاح دو لول مجاز به همراه ۶ اصله چوب جنگلی کاج قاچاق کشف شد و همچنین در منطقه کوهستانی گزنک لاریجان، دو صیاد متخلف به همراه تورهای سالیک و تعدادی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز و معمولی دستگیر شدند.

زارع در ادامه به شهرستان ساری پرداخت و افزود: مأموران محیط‌بانی هولار حین کنترل دریاچه سد شهید رجایی، ۳ رشته دام صیادی را کشف و معدوم کرده و تعدادی ماهی زردپر را ضبط نمودند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران همچنین از کشف سلاح در پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد و تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت این پناهگاه موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک‌لول غیرمجاز شدند. همچنین در قائمشهر و منطقه سیدابوصالح، یک قبضه سلاح شکاری دو لول و مقادیری فشنگ از متخلفان کشف گردید.

زارع در پایان با قدردانی از دوستداران طبیعت خاطرنشان کرد: یک قطعه پرنده بوتیمار آسیب‌دیده توسط یکی از شهروندان به اداره محیط زیست نوشهر تحویل شده که هم‌اکنون تحت مراقبت و تیمار قرار دارد و پس از بهبودی کامل در طبیعت رهاسازی خواهد شد.