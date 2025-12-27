۵۱ قبضه سلاح شکاری و لاشه ۲۸ پرنده وحشی در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران اظهار کرد: در نتیجه گشت‌ها و پایش‌های هدفمند محیط‌بانان، ۵۱ قبضه انواع سلاح شکاری شامل سلاح‌های مجاز، غیرمجاز و قاچاق به همراه بیش از ۷۰ فشنگ و تجهیزات جانبی شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات‌ها در مناطق مختلفی از شهرستان‌های آمل، نور، فریدونکنار، میاندورود، ساری، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابلسر، محمودآباد، قائم‌شهر، بهشهر و محدوده سرمحیط‌بانی بلده شهرستان نور اجرا شده است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: همچنین لاشه ۲۸ قطعه پرنده وحشی و مهاجر از گونه‌هایی نظیر قرقاول، اردک سرسبز، چنگر، خوتکا و کبوتر در زیستگاه‌هایی از جمله ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، دشت ناز میاندورود، مناطق کوهستانی سوادکوه و سوادکوه شمالی و برخی مناطق ساحلی استان کشف و ضبط شد.

زارع با اشاره به مقابله با شیوه‌های غیرقانونی صید خاطرنشان کرد: در این مدت ۴۳ رشته دام هوایی و ۶۶ پایه دام در شهرستان‌های بابلسر و محمودآباد شناسایی و جمع‌آوری شد که نقش مهمی در کاهش تخلفات زیست‌محیطی داشته است.

وی افزود: بخشی از این اقدامات در قالب گشت‌های مشترک یگان‌های اجرایی بابلسر و فریدونکنار و به‌ویژه در محدوده آب‌بندان عزیزک انجام شد که تأثیر قابل توجهی در حفاظت از زیستگاه‌های آبی داشته است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در پایان با قدردانی از تلاش محیط‌بانان استان تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی استان با جدیت دنبال می‌شود و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت گزارش دهند.