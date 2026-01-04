زارع: ۶۱ رشته دام هوایی صید پرندگان در مازندران جمع آوری شد

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: در جریان گشت‌ها و عملیات‌های انجام‌شده، مأموران موفق به کشف و ضبط ۴۰ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در شهرستان‌های بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد، نکا، عباس‌آباد، کیاسر، سوادکوه، چالوس و کلاردشت شدند. این کشفیات همچنین شامل پناهگاه‌های حیات‌وحش دشت‌ناز و سمسکنده بوده است.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۶۱ رشته دام هوایی صید پرندگان به همراه ۴۴ پایه دام شناسایی، جمع‌آوری و معدوم شد. همچنین دو جایگاه استقرار شکارچیان غیرمجاز در محدوده دابودشت آمل تخریب شد که نقش مؤثری در جلوگیری از تکرار تخلفات داشته است.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به کشفیات مرتبط با حیات‌وحش گفت: از متخلفان لاشه ۹۸ قطعه پرنده وحشی شامل کبک و پرندگان آبزی، لاشه پنج رأس گراز وحشی، سه قطعه ماهی قزل‌آلا و یک دستگاه قلاب ماهیگیری غیرمجاز موسوم به «لانسر» کشف و ضبط شد.

زارع با قدردانی از تلاش مستمر محیط‌بانان استان تأکید کرد: برخورد قانونی و قاطع با متخلفان حوزه شکار، صید و تخریب زیستگاه‌های طبیعی با جدیت ادامه دارد و مشارکت مردم نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.