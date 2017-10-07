دستگیری بیست متخلف شکارو صید درمازندران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل محیط زیست مازندران ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرهای چالوس، تنکابن، نور، نوشهر، محمودآباد، بابل، سوادکوه، کیاسر و گلوگاه در چند روز گذشته با وجود هوای سرد، بارانی و برفی گشت وکنترل در مناطق حوزه استحفاظی خود را تشدید و موفق شدند، ۲۰نفر متخلف شکار وصید را به همراه ۱۹قبضه سلاح شکاری، لاشه یک راس مرال، ۱۰ قطعه پرنده و ۱۴۰قطعه ماهی دستگیرکنند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان همزمان با مهاجرت پرندگان مهاجر به آب بندان ها وتالاب ها گشت وکنترل خود را تشدید و با متخلفین شکارغیرمجاز برخورد جدی می کنند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست محمودآباد حین گشت زنی در آب بندان های این شهرستان پنج شکارچی متخلف را به همراه ۵ قبضه سلاح شکاری که یک قبضه آن قاچاق بوده و سه قطعه خوتکا و دوقطعه وکا دستگیرکردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست بابل در حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی خود موفق به دستگیری چهارمتخلف به همراه ۴قبضه سلاح شکاری ودوقطعه خوتکا شدند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست سوادکوه در حین گشت وکنترل درمنطقه لفور یک صیاد غیرمجاز را که با استفاده از کلر اقدام به صید غیرمجاز ۱۴۰ قطعه ماهی رودخانه ای نمود، دستگیر و در ماموریت دیگری در حین گشت زنی در منطقه شکارممنوع لفور ازیک شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

مامورین یگان حفاظت البرزمرکزی شمالی پس از گزارش دریافتی مبنی برشکاریک راس مرال توسط یک شکارچی غیرمجاز با گرفتن حکم قضایی منزل این متخلف در منطقه دیزرکلا نوشهر را بازرسی و لاشه یک راس مرال را از منزل وی کشف وضبط کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست نور درحین گشت زنی در آب بندان ایزدشهر دو متخلف را به همراه دوقبضه سلاح شکاری که یک قبضه قاچاق بوده، ۷فشنگ ویک قطعه خوتکا دستگیرکردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست عباس آباد درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی خودموفق به دستگیری دوشکارچی متخلف به همراه دوقبضه سلاح شکاری شدند.

مامورین محیط بانی نیالا نیز درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از دو شکارچی غیرمجاز دوقبضه سلاح شکاری، ۳۰فشنگ، یک قطعه کبک و یک قطعه کبوتر کشف و ضبط کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست کلاردشت درحین گشت زنی در ارتفاعات اکد یک نفرمتخلف را به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیرکردند.

مامورین اداره پارک ملی کیاسر یک نفر متخلف در حال شروع به شکار را به همراه یک قبضه سلاح شکار و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

هر ۲۰ نفر متخلف شکار وصید غیرمجاز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکار و اقدام شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جُرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات است.