هادی خجسته بازی‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که در صنعت بازی‌سازی با آن مواجه هستیم، مسئله اینترنت است. این مشکل دو جنبه دارد؛ از طرفی فیلترینگ داخلی که نیاز به استفاده مداوم از فیلترشکن و تحمل سرعت پایین را به همراه دارد و از طرف دیگر، تحریم‌های خارجی.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال ساده‌ترین کاری که یک بازی‌ساز باید انجام دهد، استفاده از APIهای گوگل برای خروجی گرفتن روی اندروید است. اما ما در این بخش دائماً دچار مشکل هستیم. بسیاری از فیلترشکن‌ها برای این کار جواب نمی‌دهند، چون گوگل متوجه استفاده از آنها می‌شود.

این بازی‌ساز گفت: برای مثال دیگر وقتی می‌خواهیم اپلیکیشن Unreal Engine برای بازی‌سازی را دانلود کنیم، باید چندین فیلترشکن مختلف را امتحان کنیم تا شاید بتوانیم فایل موردنظر را دانلود کنیم. حتی اگر موفق به دسترسی شویم.

وی خاطرنشان کرد: مشکل بعدی سرعت بسیار پایین اینترنت است که واقعاً دردسرساز شده است. حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز معضل دیگری است. شرکت ما یک شرکت دانش‌بنیان است و از بخش سرمایه‌گذاری همواره مشکلات زیادی را تجربه کرده‌ایم. به یاد دارم در سال ۱۴۰۱ در یکی از رویدادها، یک سرمایه‌گذار مشتاق بود روی پروژه ما سرمایه‌گذاری کند. اما متأسفانه با توجه به اتفاقاتی مثل فیلترینگ شدید، مسائل اجتماعی مانند اعتراضات و مهاجرت گسترده بازی‌سازان به کشورهای دیگر (عمدتاً امارات)، او عقب‌نشینی کرد. حتی یک خبر برای من فرستاد که نشان می‌داد اوضاع چقدر برای تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری دشوار شده است.

این بازی‌ساز گفت: مشکل اصلی اینجاست که سرمایه‌گذاری مستقیم انجام نمی‌شود. اکثر کمک‌هایی که در قالب صندوق‌های پژوهشی یا نهادهای دولتی ارائه می‌شوند، در حقیقت به شکل وام با بهره هستند. مثلاً به شما درصدی وام می‌دهند و می‌گویند محصولت را بساز و بفروش؛ سپس باید اصل پول را بازگردانی. اما حمایتی واقعی یا سرمایه‌گذاری بلندمدتی که ما را در توسعه و رشد کمک کند، وجود ندارد.

وی افزود: ما خودمان در حال بررسی و پیدا کردن راه‌های ممکن هستیم. مثلاً به دنبال استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور هستیم تا از کمک آنها بهره ببریم. شاید بخواهیم یک حساب باز کنیم و از این طریق مسائل‌مان را حل کنیم یا مثلاً قصد خرید یک پکیج را داریم، یا عضویت در یک سایت که با استفاده از آن می‌توانیم مشکلات را تا حدی مدیریت کنیم. واقعاً به‌نظر نمی‌رسد چیزی در داخل کشور نتیجه‌بخش باشد و این موضوع تا حدی ناامیدکننده شده است.

خجسته گفت: ما سال‌ها در زمینه انیمیشن فعالیت کرده‌ایم و شرکت‌مان در حوزه دانش‌بنیان با محوریت انیمیشن بوده است. با این حال، تصمیم گرفته‌ایم به سمت صدا و سیما نرویم تا از آنها سفارش کار بگیریم.

وی یادآور شد: یکی از دلایل این است که قیمت‌هایی که پرداخت می‌کنند برای ما مقرون‌به‌صرفه نیست و دلیل دیگر هم طولانی بودن فرآیندهای اداری است. فرض کنید که از آنها سفارشی بگیریم؛ حداقل ۶ ماه طول می‌کشد تا کار نهایی آماده شود و تحویل دهیم. در نهایت، وقتی یک سال می‌گذرد، مبلغ توافق‌شده دیگر ارزش اقتصادی واقعی ندارد.

این بازی‌ساز گفت: تا جایی که ممکن بوده، پروژه‌هایی از خارج از کشور گرفته‌ایم چون در قیاس با داخل، مقرون‌به‌صرفه‌تر است، هر چند تعدادشان کم است.

وی افزود: من از سال ۸۹ مشغول کار در زمینه انیمیشن هستم و از سال ۹۸ نیز وارد حوزه بازی‌سازی شده‌ایم. در این مدت چند بازی تولید کرده‌ایم، اما بسیاری از همکارانی که همراه ما بودند، در این مدت مهاجرت کرده‌اند. در حال حاضر ما تنها شرکتی هستیم که در شهر ارومیه در این حوزه فعالیت داریم؛ همه‌ی دیگر شرکت‌ها یا مهاجرت کرده‌اند یا شغل دیگری را شروع کرده‌اند.

خجسته گفت: وقتی دلیل مهاجرت‌شان را بررسی می‌کنید، یکی از مهم‌ترین دلایل این است که کسب درآمد از حوزه بازی‌سازی در داخل کشور بسیار مشکل است و محدودیت‌های مختلفی وجود دارد که کار را به شدت دشوار کرده است.

وی افزود: از دیگر مشکلات‌مان می‌توان به مسائل هماهنگی با ارگان‌ها، عدم حمایت مالی کافی از تیم‌های مستقل، و برخوردهای سلیقه‌ای اشاره کرد. به نظر می‌رسد که تجربه‌هایی در کار با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی داشته‌ایم که گاهی به جای تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بیشتر بر مشکلات یا محدودیت‌های مختلف تمرکز داشته‌اند. موضوعاتی مثل محدودیت‌های موضوعی، کمبود بودجه، و بررسی‌های سخت‌گیرانه نیز جزئی ازاین چالش‌ها هستند.

این بازی‌ساز گفت: گاهی کسانی که در رأس این مسئولیت‌ها قرار دارند، ممکن است تجربه یا دانش کافی در زمینه تولید محتوای فرهنگی و بازی‌سازی نداشته باشند و همین عامل سبب دشوارتر شدن کار تیم‌هایی مثل تیم شما شود. متأسفانه منابع مالی و حمایتی غالباً در اختیار گروه‌های خاص یا پروژه‌های بزرگ قرار می‌گیرد، در حالی که پروژه‌های کوچکتر یا محلی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: کار با بودجه محدود بسیار دشوار است؛ به‌گونه‌ای که برای تولید یک بازی، نیازهای ابتدایی تیم هم کفاف نمی‌دهند. این مسئله نه تنها برای ما، بلکه برای دیگر توسعه‌دهندگان بازی در کشور می‌تواند مهم باشد که با یک برنامه‌ریزی بهتر، حمایت همه‌جانبه‌تری از همه تیم‌ها صورت پذیرد تا فضای منصفانه‌تری ایجاد شود و امکان رقابت سالم میان تولیدکنندگان بیشتری فراهم شود. گاهی احساس می‌شود افراد خاصی بدون داشتن تخصص لازم در جایگاهی قرار گرفته‌اند و شاید همین مسئله باعث نارضایتی برخی از بازی‌سازن از روند موجود شده باشد.