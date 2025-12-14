آغاز عملیات ساخت پروژه آموزشی ۱۸ کلاسه در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه آئین کلنگ‌زنی پروژه آموزشی ۱۸ کلاسه در چابهار با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در این آئین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی استاندارد، بیان کرد: این پروژه آموزشی در قالب ۱۸ کلاس درس و با زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان از محل طرح ایجاد و با مشارکت ۵۰ درصدی منطقه آزاد وارد مرحله اجرا شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: اجرای این پروژه حاصل هم‌افزایی و تعامل سازنده میان اداره‌کل نوسازی مدارس استان و منطقه آزاد چابهار است که با هدف ارتقای سرانه فضای آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد علمی و آموزشی دانش‌آموزان منطقه انجام می‌شود.

لک‌زایی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در پیشبرد پروژه‌های آموزشی تصریح کرد: همراهی منطقه آزاد در تأمین بخشی از اعتبارات این طرح نمونه‌ای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی و توجه به آینده‌سازان کشور است که شایسته قدردانی می‌باشد.

وی در پایان گفت: با تأمین به‌موقع منابع مالی و همکاری دستگاه‌های اجرایی این پروژه آموزشی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان ایفا کند.