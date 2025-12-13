۸۰۰ سری جهیزیه تقدیم نوعروسان نیازمند خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح شنبه در مراسم اهدای ۲۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان خانواده‌های نیازمند خراسان جنوبی، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های اجرایی، خیران و گروه‌های جهادی، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی کشور، توجه به محرومان و مستضعفان و حمایت عملی از خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه در موضوع ازدواج جوانان، از اولویت‌های مهم سپاه و نهادهای همکار است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به نقش پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی مجموعه‌های مختلف در اجرای این طرح افزود: امروز ثمره این تلاش‌ها، لبخند و شادی بر چهره خانواده‌هایی است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در تأمین جهیزیه، با موانع جدی برای آغاز زندگی مشترک فرزندان خود مواجه بودند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه خانواده‌های دریافت‌کننده جهیزیه پیش‌تر شناسایی شده و به‌صورت هدفمند تحت حمایت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: به لطف خدا و همت خیران و مجموعه‌های جهادی، بخش عمده‌ای از اقلام ضروری زندگی این خانواده‌ها تأمین شده و امروز این جهیزیه‌ها به دست نوعروسان نیازمند می‌رسد.

سردار مهدوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته گفت: از ابتدای سال ۸۰۰ سری جهیزیه با مشارکت خیران داخل و خارج از استان تهیه و به خانواده‌های نیازمند اهدا شده که این امر نشان‌دهنده روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم و نهادهای انقلابی است.

وی ضمن قدردانی از استاندار خراسان جنوبی، قرارگاه‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی فعال در این حوزه، ادامه داد: دعای خیر خانواده‌های بهره‌مند از این خدمات، پشتوانه معنوی همه عزیزانی است که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تلاش می‌کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) همچنین با اشاره به خشکسالی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جامعه هدف ما را روستاییان تشکیل می‌دهند که به‌دلیل کاهش درآمد و مشکلات معیشتی، با شرایط دشواری روبه‌رو هستند.

سردار مهدوی گفت: حمایت از این مناطق، به‌ویژه در حوزه آبرسانی، معیشت و ازدواج جوانان، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت، تقویت جمعیت و تداوم زندگی در روستاها داشته باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت راهبردی خراسان جنوبی، ضروری است حمایت‌ها از مردم شریف استان، به‌خصوص در روستاهای دورافتاده و مناطق کم‌برخوردار، افزایش یابد تا مسیر زندگی آنان با امید و پایداری بیشتری ادامه پیدا کند.