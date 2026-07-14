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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

مدافع خارجی استقلال مطالباتش را دریافت کرد

مدافع خارجی استقلال مطالباتش را دریافت کرد

با اعلام باشگاه استقلال مدافع ازبکستانی این تیم مطالبات خود را از این باشگاه دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در ادامه روند پرداخت تعهدات مالی باشگاه به بازیکنان خارجی، رستم آشورماتوف امروز با حضور در ساختمان باشگاه، کلیه مطالبات مربوط به فصل گذشته و همچنین پیش‌پرداخت قرارداد فصل جدید خود را دریافت کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر بود بازیکنان خارجی استقلال امروز برای دریافت مطالبات فصل گذشته و پیش‌پرداخت فصل جدید در باشگاه حاضر شوند که در غیاب یاسر آسانی، رستم آشورماتوف با حضور در باشگاه مراحل مربوط به دریافت مطالبات خود را انجام داد.

باشگاه استقلال پیش از آغاز فصل جدید، پرداخت تعهدات مالی خود به بازیکنان را در دستور کار قرار داده تا شرایط مناسبی برای شروع رقابت‌های پیش‌رو فراهم شود.

کد مطلب 6887931

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