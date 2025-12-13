فرماندار نمین: افزایش مهارت اطفای حریق فعالان محیط زیستی ضرورت دارد

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به وضعیت جنگل‌های هیرکانی در حاشیه روستاهای شهرستان نمین اشاره و اظهار کرد: ضرورت دارد ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست شهرستان یک دوره تخصصی و آموزش اطفای حریق در مراتع و جنگل‌های هیرکانی با هدف ارتقای دانش و توانمندی فعالان محیط زیست برگزار نمایند.

وی با بیان اینکه این آموزش علاوه بر اعضای تشکل‌های مردم نهاد، فعالان محیط زیست و مردم محلی را نیز پوشش دهد افزود: تشکل‌های مردم نهاد نقش مؤثری در پیشبرد اهداف محیط زیستی دارند و حمایت و تقویت تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی ضرورت دارد.

مهران امانی با بیان اینکه تشکل‌های تخصصی محیط زیستی هم باید توانمندی‌های اعضای تشکل‌ها را در مقابله با چالش‌های محیط زیستی تقویت کنند خاطر نشان کرد: تشکل‌های مردم نهاد با محوریت و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و یاری فعالان محیط زیستی نسبت به احیای مراتع و جنگل‌های شهرستان و مدیریت پایدار جنگل مشارکت نمایند.

فرماندار شهرستان نمین افزایش آگاهی و احساس مسئولیت مردم باید مدنظر تشکل‌ها و خانه‌های محیط زیست باشد تصریح کرد: نقش تشکل‌های مردم نهاد، فعالان محیط زیست در اطلاع رسانی و مدیریت پسآب قره سو چشم گیر بود.

وی با بیان اینکه تشکل‌های مردم نهاد شهرستان و خانه‌های محیط زیست وضعیت محیط زیست و مراتع را پایش و چالش‌های مربوطه را از مسئولان پیگیری کنند بیان کرد: تشکل‌های تخصصی محیط زیست با رعایت قوانین می‌توانند در اجرای سیاست‌های محیط زیست و منابع طبیعی مؤثر باشند.

مهران امانی ادامه داد: این تشکل‌های تخصصی محیط زیست هستند که مردم بویژه مردم محلی را پای کار می‌آورند و با مردم و برای مردم اقدام به کاشت درخت و پاکسازی طبیعت می‌کنند.

وی از تشکل‌های مردم نهاد خواست مشارکت و احساس مسئولیت مردم را در حفظ و حراست از منابع طبیعی افزایش دهند و ادامه داد: در سال‌های اخیر به مراتع و جنگل‌های شهرستان خسارت‌های زیادی وارد شده است ًعلاوه بر نظارت دقیق، ادارات مربوطه با کمک تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی و فعالان محیط زیستی جوامع محلی را آموزش و آگاه نمایند.