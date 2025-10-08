به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در سفر به شهرستان گرمی و بازدید از مناطق این شهرستان اظهار کرد: شگهرستان گرمی با توجه به وجود زیستگاه های مرزی مشترک با کشور آذربایجان و مجاورت با اکوسیستم هیرکانی از تنوع زیستی بالایی برخوردار است .

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نظر دارد بخشی از منطقه مرزی شهرستان گرمی را در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت، تحت حفاظت قرار دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: قرقاول به عنوان گونه حمایت شده و نماد حیات وحش استان در این زیستگاه زندگی می کند و از دیگر حیات وحش حائز اهمیت این منطقه می توان به خرس قهوه ای، پلنگ و گربه جنگلی اشاره کرد.

سفیدی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۴ هزار هکتار از مساحت استان اردبیل در قالب مناطق حفاظت شده و ۲۷۸ هزار هکتار نیز در قالب منطقه شکار ممنوع حراست می شود.