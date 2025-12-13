  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

خیرین اصفهانی ۹ دستگاه آمبولانس به اورژانس استان اهدا کردند

اصفهان –  رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: خیرین سلامت استان اصفهان همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، ۹ دستگاه آمبولانس پیشرفته را به اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اهدا کردند.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مراسم «جشن بزرگ کوثر ولایت» که همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف تجلیل از بانوان خیر استان در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان برگزار شد، خیرین سلامت اصفهان تأمین و اهدای ۹ دستگاه آمبولانس پیشرفته را بر عهده گرفتند.

وی گفت: در این مراسم اعلام شد هر دستگاه آمبولانس اهدایی ارزشی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال دارد و تجهیز اورژانس استان به این ناوگان جدید، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی، افزایش سرعت امدادرسانی و بهبود پاسخگویی در شرایط بحرانی ایفا خواهد کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ابراز کرد: این اقدام انسان‌دوستانه، بار دیگر نقش مؤثر و بی‌بدیل خیرین اصفهانی در توسعه زیرساخت‌های سلامت و تقویت نظام درمانی کشور را برجسته کرد و گامی مهم در مسیر افزایش کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان به شمار می‌رود.

