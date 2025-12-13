هشدار زرد هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ باد، باران و کاهش دما

فاطمه زارعی در گفتگو با مهر بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی و تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه ناپایداری جوی از روز جمعه ۲۱ آذرماه در استان خراسان جنوبی آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه دارد.

وی از وزش باد شدید موقت همراه با گرد و خاک در برخی نقاط خبر داد و گفت: رگبار باران و رعد و برق و امکان بارش تگرگ و تشکیل مه در مناطق مستعد از دیگر مخاطرات پیش‌بینی شده است.

زارعی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی بیان کرد: کاهش محسوس دما از جمعه تا یکشنبه و کاهش دید افقی و شرایط نامناسب جاده‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: شهرها و مناطق عشق‌آباد، قائنات، سرایان، بیرجند، طبس، بشرویه، حاجی‌آباد زیرکوه، خوسف، فردوس، درمیان و سربیشه از مناطق تحت تأثیر این سامانه هستند.

زارعی خواستار پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل در رانندگی شد و گفت: پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌های آب‌رو و مراقبت از پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بناهای تبلیغاتی در مقابل وزش باد توصیه می‌شود.

وی همچنین خواستار پرهیز از اسکان و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل‌ها شد و افزود: ترمیم و تقویت بندهای خاکی و سیل‌بندها و کنترل دما و رطوبت در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی از دیگر توصیه‌های هواشناسی است.