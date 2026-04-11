اوج تقاضای مصرف برق به مرز ۳۹ هزار مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سوم سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه (بیستم فروردین ماه) به ۳۸۷۵۵ مگاوات رسید.

لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۹۸۱۷ مگاوات بوده است که در سال جاری، ۲۲ درصد کاهش یافت.

میزان تقاضای مصرف انرژی برق در طول روز اشاره شده، ۸۰۹.۹۷۲ مگاواتساعت بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۲۵ درصد کاهش یافت.

همچنین کاهش تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۱ درصد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای وزنی کشور در روز اشاره شده، ۱۴.۶ درجه سانتی گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۸ درجه کاهش نشان می دهد.