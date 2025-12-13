لغزندگی محورهای خراسان جنوبی؛ رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ امیر کاظمی بیان کرد: اکثر محورهای مواصلاتی در پی فعالیت سامانه بارشی از در استان لغزنده است که رانندگان باید احتیاط کنند.

وی افزود: تمام محورهای استان هم اکنون باز و تردد روان است، اما با توجه به اولین باران و لغزندگی محورها رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه بارش‌ها از شب گذشته در حوزه طبس، دیهوک و بشرویه آغاز شده گفت: هم اکنون نیز در اغلب محورهای استان بارندگی گزارش شده است.

وی از تشکیل مه و کاهش دید افقی در برخی جاده‌های استان خبر داد و گفت: از رانندگان در خواست داریم با اجتناب از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا شاهد حوادث ناگواری نباشیم.