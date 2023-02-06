پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات چایکاران

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال حدود ۱۱۷ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی برگ‌های خریداری شده از چایکاران ۹۴۹ میلیارد تومان است، افزود: از این مبلغ ۹۵ درصد از مطالبات چایکاران استان‌های گیلان و مازندران پرداخت شد.

جهانساز به خرید ۱۱۷ هزار تن برگ سبز از چایکاران گیلان و مازندران اشاره کرد و گفت: این مقدار از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر ۱۴۰۱ بوده است که با وجود مشکل کم آبی مدت خرید برگ سبز چای به دلیل افزایش تولید تمدید شده بود.

رئیس سازمان چای کشور یکی از راه‌های افزایش تولید برگ سبز چای را اصلاح شیب و جوانه سازی باغات چای عنوان کرد و افزود: با پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۹ هزار نفر چایکار، ۶۰۰ هکتار از باغات چای گیلان و مازندران اصلاح شیب و احیا و بهزراعی شد.

وی از پرداخت تسهیلات جاری و سرمایه‌ای به چایکاران و کارخانه‌های چای خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات از طریق صندوق حمایت از توسعه چای کشور به چای‌کاران و کارخانجات چای پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: این تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون، اصلاح و نوسازی باغات و بهداشتی کردن کارخانجات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به برند سازی محصولات چای گفت: از همه ظرفیت‌ها موجود برای ارتقا این صنعت استفاده کرده و آینده روشنی را در این صنعت پیش بینی می‌کنیم.

جهانساز به ارزآوری صادرات چای اشاره کرد و افزود: امسال ۲۷ هزار تن چای به ارزش ۳۳ میلیون دلار صادر شده است.