۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

چرا تخریب قسمت غیرمجاز ابر ویلای شخص ذی‌نفوذ زمانبر شد؟!

کرج- تخریب قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا واقع در حاشیه رود کرج که با تعرض به منابع طبیعی و حتی تراشیدن کوه بنا شده بود به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، تخریب قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا واقع در حاشیه رود کرج که با تعرض به منابع طبیعی و حتی تراشیدن کوه بنا شده بود به پایان رسید.

این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضائی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب آن اجرای عملیات تخریب زمان‌بر شد.

در حال حاضر تمام قسمت‌های غیرمجاز این ابرویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.

