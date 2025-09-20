به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی شرکت گاز استان اصفهان طی اطلاعیهای اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات شبکه، گاز بخشی از مشترکان شهر اصفهان و شهر شاهینشهر روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه قطع میشود.
بر اساس این اطلاعیه، در شهر اصفهان خیابان جی چهارراه اریسون (ضلع غربی خیابان توحید شامل فرعیهای شماره ۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶) از ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ عصر با قطعی گاز مواجه خواهند بود.
در شهر شاهینشهر نیز محدوده غربی و شرقی بلوار مهارت جنوبی (تمامی کوچهها و خیابانها از خیابان شیخ بهایی تا بلوار دانشجو) و از بلوار شمس تبریزی تا انتهای خیابان امام حسین (ع) همچنین خیابانهای صدر، مرداد، شهریور و آبان، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ دچار قطعی گاز میشوند.
شرکت گاز استان اصفهان از شهروندان خواست ضمن پیشبینی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین نیازهای خود، در طول عملیات تعمیرات، همکاری و شکیبایی لازم را با مأموران این شرکت داشته باشند.
