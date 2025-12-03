درخشش جهانبخش در جام حذفی بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نثل از سایت «sport.headliner» بلژیک تیم فوتبال دِندر با برتری ۳-۲ مقابل استاندارد در جام حذفی بلژیک، یک شگفتی بزرگ رقم زد و برای دومین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید. تیم میزبان که در لیگ پایین جدول قرار دارد و در حال حاضر در انتهای جدول است، دو بار از شکست بازگشت و نیمه دوم با گل‌های تعیین‌کننده، بازی را به سود خود تمام کرد.

دنیس اکرت آینسا تنها ۴۸ ثانیه پس از شروع بازی استاندارد را پیش انداخت، اما نائل موت‌ها-سبتائوی ۱۰ دقیقه بعد گل تساوی را زد. تیموتِ نکادا، که اولین حضورش در ترکیب اصلی را داشت، بار دیگر استاندارد را پیش انداخت و پیش از اتمام نیمه اول دیوید هرنکار گل تساوی را برای دندر به ثمر رساند. لحظه تعیین‌کننده در دقیقه ۷۳ رخ داد؛ اشتباه لارنس روی یک سانتر از هرنکار دقیقاً روبروی محمد برته قرار گرفت و او بدون اشتباه گل برتری دِندر را زد.

علیرضا جهانبخش از ابتدا در ترکیب تیم فوتبال دندر حضور داشت و روی گل دوم تیمش نقش بسزایی داشت. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تا دقیقه ۶۲ برای تیمش بازی کرد.

لازم به ذکر است که دنیس اکرت زننده گل اول استاندارد لیژ هم اصالتی ایرانی دارد.