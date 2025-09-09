جهانبخش به لیگ ترکیه لینک شد؛ دستمزد بالا بلای جان کاپیتان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «ozgurkocaeli» ترکیه، علیرضا جهانبخش ملی‌پوش ایرانی که آخرین بار پیراهن تیم فوتبال هیرنفین هلند را بر تن کرده بود، از سوی مدیر برنامه‌هایش به تیم کوجائلی‌اسپور ترکیه پیشنهاد شد. با این حال، هنوز هیچ اقدامی از سوی باشگاه سبز و مشکی انجام نشده است.

جهانبخش که یکی از مهره‌های مهم تیم ملی ایران نیز محسوب می‌شود، پیش‌تر در تیم‌هایی چون AZ آلکمار، برایتون، فاینورد و نایمخن بازی کرده است. او توانایی حضور در هر دو سمت خط حمله را دارد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، اگرچه نام جهانبخش از سوی مدیر برنامه‌ها مطرح شده، اما باشگاه کوجائلی‌اسپور این انتقال را در دستور کار خود قرار نداده است.

درخواست دستمزد بالا از سوی بازیکن و برنامه‌ریزی او برای ادامه مسیر در اروپا و نه ترکیه باعث شد این پیشنهاد چندان جدی گرفته نشود. مدیران سبز و مشکی در حال بررسی گزینه‌های دیگری مطابق با برنامه‌ریزی فعلی خود هستند و احتمال عملی‌شدن انتقال جهانبخش به این تیم بسیار پایین ارزیابی می‌شود.