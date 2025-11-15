به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت footballtransfers، بر اساس گزارشهای متعددی از رسانههای ترکیه، باشگاه فنرباغچه علاقهمند به جذب تروی پاروت، مهاجم ۲۳ ساله آزد، است.
این باشگاه ترکیهای، پاروت را به عنوان یک گزینه برای آینده تیم خود در نظر گرفته و قصد دارد او را به استانبول بیاورد تا رقابت با یوسف اننسیری در خط حمله ایجاد شود.
علاقه فنرباغچه برای جذب پاروت ناشی از نیاز این باشگاه به یک مهاجم جدید برای فصل آینده است. این تیم باید از مهاجم قرضی خود، جون دوران، خداحافظی کند و مهاجم آزد را به عنوان گزینهای مناسب برای تقویت خط حمله میبیند.
پاروت که همچنین ملیپوش ایرلند است، تا میانه سال ۲۰۲۹ با آزد قرارداد دارد و گزارش شده که باشگاه آزد برای انتقال او ۲۵ میلیون یورو طلب خواهد کرد. این مبلغ باعث میشود پاروت به گرانترین بازیکن تاریخ آزد تبدیل شود.
علاوه بر پاروت، فنرباغچه به کوئنتن تیمبر از فاینورد نیز علاقهمند است، اما شرایط قرارداد دو بازیکن متفاوت است؛ پاروت هنوز با آزد قرارداد معتبر دارد، اما تیمبر خیر. رسانههای ترکیه اعلام کردهاند که باشگاه قصد دارد به آلکمار برود تا پاروت را جذب کند و خط حمله تیم را تقویت کند. ارزش تخمینی انتقال پاروت حدود ۱۷.۱ میلیون یورو اعلام شده است.
ورود پاروت به فنرباغچه میتواند رقابت جذابی در خط حمله ایجاد کند، جایی که او باید با یوسف اننسیری رقابت کند. اننسیری، مهاجم مراکشی، در این فصل برای فنرباحچه بسیار ارزشمند بوده است؛ او در ۲۰ بازی موفق به ثبت ۷ گل شده است. از سوی دیگر، پاروت در ۱۴ بازی برای آزد ۱۳ گل به ثمر رسانده است و عملکرد بسیار خوبی داشته است.
فنرباغچه در حال حاضر در بهترین فرم خود قرار دارد و با یک امتیاز اختلاف نسبت به رقیب دیرینهاش، گالاتاسرای، در جایگاه دوم لیگ ترکیه قرار دارد. با توجه به عملکرد خوب تیم، باشگاه اکنون میتواند به فعالیتهای جذب بازیکن و تقویت تیم بپردازد تا برای ادامه فصل آماده باشد.
لازم به ذکر است که در صورت نهایی شدن این انتقال رکورد انتقال علیرضا جهانبخش از باشگاه آلکمار به برایتون که در سال ۲۰۱۸ و با رقمی بیش از ۲۲ میلیون یورو بود شکسته خواهد شد.
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