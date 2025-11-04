علیرضا جهانبخش بالاخره تیم پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه دِندِر بلژیک، باشگاه فوتبال دندر با افتخار اعلام میکند که علیرضا جهانبخش ملیپوش ایرانی، با امضای قراردادی یکساله به همراه گزینه تمدید برای یک فصل دیگر، به جمع بازیکنان این تیم پیوسته است.
جهانبخش وینگر ۳۲ ساله، با تجربهای ارزشمند به شهر دندرلُوو آمده است. او با وجود اصالت ایرانی، بخش عمده دوران حرفهای خود را در فوتبال هلند سپری کرده و پیراهن تیمهای هیرنفین، آلکمار، نایمخن و فاینورد را بر تن داشته است. در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نیز با به ثمر رساندن ۲۱ گل عنوان آقای گل لیگ اردیویسه هلند را به دست آورد.
درخشش او در هلند باعث شد تا راهی لیگ برتر انگلیس شود و برای تیم برایتون بازی کند. پس از آن، دوباره به هلند بازگشت و به فاینورد پیوست و در آخرین فصل خود برای هیرنفین به میدان رفت.
در عرصه ملی نیز جهانبخش کارنامه درخشانی دارد؛ او تاکنون ۹۵ بازی ملی برای تیم ملی ایران انجام داده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است. همچنین در چندین تورنمنت بزرگ از جمله جام جهانی نماینده کشورش بوده است.
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