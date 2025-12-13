شهرام زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان سامان قطب تولید بادام در کشور است و تا امروز ۲۶ میلیون دلار صادرات بادام عمدتاً به کشور هندوستان داشتیم و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال به ۴۲ میلیون دلار خواهد رسید.

وی تصریح کرد: ما در این استان فقط یک کارخانه صنایع تبدیلی در حوزه بادام داریم که زنجیره کامل در این زمینه دارد و تولیدات خود را صادر می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برای اینکه زنجیره کامل بادام در سطح وسیعی در استان ایجاد شود، شهرک تخصصی بادام با مدیریت شرکت شهرک‌های استان کنار شهر سامان آماده واگذاری است و تا امروز فقط ۱۰ نفر برای این امر مراجعه کرده‌اند.

زارع افزود: در این شهرک نیاز به زیرساخت‌هایی دارد و برخی از این ساخت و سازها باید توسط خود سرمایه‌گذار صورت گیرد و باید جهت احداث کارخانجات تسهیلاتی اهدا شود، چراکه شرایط اقتصادی کشور همراه با سرمایه‌گذارها نیست.

وی یادآور شد: متأسفانه تعدادی از صادرکننده‌های چهارمحال و بختیاری در شهرک صنعتی استان هم‌جوار اقدام به فرآوری محصولات کرده و به‌نوعی اشتغالزایی می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از دلایل این صادرکنندگان برای حضور در استانی دیگر را آزاد بودن استفاده از کارگران اتباع بیگانه در گذشته در آن استان عنوان و تاکید کرد: در صنایع تبدیلی کامل میوه‌هایی مانند هلو، سیب و زردآلو در استان به‌صورت مستمر فعال نیست در حالی که در سراسر دنیا فروش این میوه خشک‌ها رایج است و بازار خوبی هم دارند.

زارع گفت: برای ۱۰ درصد کل تولیدات این استان صنایع تبدیلی وجود دارد و بخش عمده محصولات به‌صورت خام از استان خارج می‌شود.

وی مشکل تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را از جمله دلایل عدم گسترش صنایع تبدیلی در این استان دانست و عنوان داشت: سرمایه‌گذارها برای وارد کردن ماشین‌آلات به کشور یک سال در صف دریافت ارز از بانک مرکزی می‌ماند و این مشکل در سراسر کشور وجود دارد.