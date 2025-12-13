حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به‌طور کلی از نظر وزنی کل تولیدات بخش کشاورزی استان حدود ۲ میلیون تن به‌صورت سالانه است که در دسته‌های زراعی، باغی، دامی، شیلات و آبزیان و… قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: برخی از تولیدات از جمله تولیدات باغی مانند بادام، هلو و سیب درختی ارزش و زمینه فرآوری بیشتری دارند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این استان، در کشور در زمینه تولیدات دامی حرف برای گفتن دارد و سالانه حدود ۲۷ هزار تن گوشت در این استان تولید می‌شود که ۱۵ هزار تن آن در استان مصرف می‌شود، همچنین در حوزه فراورده‌های لبنی ۳۰۰ هزار تن شیر و در زمینه شیلات نیز سالانه حدود ۳۶ هزار تن تولید داریم، که همه این‌ها نیازمند صنایع تبدیلی و بسته‌بندی هستند.

بهرامی افزود: برخی دیگر از صنایع تبدیلی نیز فقط خاص این استان هستند مانند خوراک آبزیان که حدود ۷۰ درصد نیاز کشور در کارخانه خوراک آبزیان چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود و خوراک دام.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی عموماً یک فصل خاص از نظر تولید دارند، اما در کل سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین باید از برای نگهداری آن‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احداث شهرک بادام در شهرستان سامان گفت: با همکاری اتاق بازرگانی استان مشکلات پیش روی واگذاری این شهرک به سرمایه‌گذاران رفع شد و با ورد سرمایه‌گذاران واحدهای شهرک تخصصی بادام تکمیل و راه‌اندازی خواهد شد.

بهرامی عنوان داشت: صنایع تبدیلی یک طرح اقتصادی است که باید توجیه داشته باشد، احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد و باید برای راه‌اندازی آن از فناوری روز دنیا استفاده شود، بنابراین هر کشاورزی نمی‌تواند در کنار مزرعه یا باغ خود این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اقداماتی در زمینه صنایع تبدیلی انجام شده خاطرنشان کرد: در حوزه گیاهان دارویی در این استان ۱۲ واحد فعال در استان وجود دارد که ۲ هزار و ۳۱۰ تن فرآوری در سال انجام می‌دهند، همچنین در زمینه بسته‌بندی ماهی هشت کارخانه فعال داریم.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: صدور مجوزها برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی بر عهده جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است و مشکلی از این بابت برای فعالان این عرصه وجود ندارد.

بهرامی بیان داشت: ۲۸ واحد با ظرفیت ۷ هزار تن فعال در زمینه بسته‌بندی و صادرات بادام در استان فعال است و از این تعداد هشت واحد در شهر سامان مستقر هستند.