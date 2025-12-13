در هوای آلوده، تنگی نفس را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شیوا صمصام شریعت، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با بیان اینکه سینوزیت و آسم هر دو از بیماری‌های التهابی دستگاه تنفسی هستند، افزود: التهاب سینوس‌ها می‌تواند باعث افزایش ترشحات مخاطی شود. این ترشحات به حلق و سپس به مجاری تنفسی پایین منتقل می‌شوند و در نهایت می‌توانند علائم آسم را تشدید کنند.

وی با اشاره به اینکه تنگی نفس شایع‌ترین شکایت بیماران در هنگام تشدید آسم است، گفت: در بسیاری از موارد، بیمار با سرفه‌های شدید و پشت‌سرهم مراجعه می‌کند؛ سرفه‌هایی که معمولاً خشک هستند و می‌توانند نشانه آغاز حمله آسم باشند.

این متخصص طب اورژانس ادامه داد: سومین علامت مهم در حمله آسم، شنیده شدن ویزینگ و خس‌خس در ریه‌ها هنگام سمع است. شدت حمله آسم نیز درجات مختلفی دارد؛ در حمله خفیف بیمار قادر است به‌طور کامل صحبت کند، اما در حمله متوسط تنها جملات کوتاه یا چند کلمه بیان می‌کند.

وی با بیان اینکه در حمله شدید آسم، بیمار توانایی صحبت کردن را تقریباً از دست می‌دهد، توضیح داد: در حمله‌های بسیار شدید که به آن‌ها حمله کشنده نیز گفته می‌شود، بیمار حتی قادر به بیان چند کلمه هم نیست و به دلیل افت اکسیژن خون ممکن است دچار کاهش سطح هوشیاری شود.

صمصام شریعت تأکید کرد: در چنین شرایطی، نخستین اقدام بررسی و باز نگه داشتن راه هوایی بیمار است. اگر بیمار سطح هوشیاری پایینی داشته باشد و راه هوایی با اقدامات اولیه باز نشود، ممکن است نیاز به لوله‌گذاری راه هوایی توسط متخصص طب اورژانس یا متخصص بیهوشی وجود داشته باشد.

وی درباره ارزیابی وضعیت تنفس بیمار نیز گفت: علاوه بر سمع صداهای تنفسی، باید حرکات قفسه سینه از نظر تقارن و تعداد تنفس بررسی شود. همچنین سنجش درصد اکسیژن خون با دستگاه پالس‌اکسی‌متر اهمیت زیادی دارد. در صورتی که بیمار دچار افت اکسیژن باشد، باید تحت اکسیژن‌تراپی قرار گیرد.

این متخصص طب اورژانس در مصاحبه با رادیو سلامت با اشاره به افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: در صورت بروز تنگی نفس، به‌ویژه در شرایط آلودگی هوا، بیماران باید بدون تأخیر به نزدیک‌ترین اورژانس پیش‌بیمارستانی مراجعه کنند.