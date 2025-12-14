رضا بهرام طلسم را شکست؛ انتشار اولین آلبوم موسیقی از اواخر آذر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود، روز سه شنبه بیست و پنجم آذر اولین آلبوم مستقلش را منتشر می کنند.

وی درباره این پروژه توضیح داد: بسیار خوشحال و هیجان‌زده هستم که از اولین آلبومم رونمایی می‌کنم. مسیری که بنده و گروهم برای ساخت آن زحمت و تلاش زیادی داشتیم تا بتوانیم اثر قابل قبولی را پیش روی مخاطبان قرار دهیم.

این خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: ما طی ماه های گذشته بیش از ۳۰ تک آهنگ تولید کردیم اما در نهایت تصمیم گرفتیم برای اولین آلبوم مستقل گروه ۹ قطعه را آماده انتشار کنیم. در این راه هم تمام کوشش انجام شد تا هم اشعار و هم موسیقی آثاری باشند که در شأن و شخصیت شما مخاطبان تعریف شود. فرآیندی که امیدوارم از آن لذت ببرید و خاطره سازی کنید. آلبومی که آن را با عشق به تمام مردم ایران و همه فارسی زبانان دنیا تقدیم می کنم.

رضا بهرام از جمله خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ ایران است که فعالیت رسمی خود در این حوزه را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده و از آن زمان تاکنون علاوه بر انتشار تک آهنگ های مختلف، کنسرت‌های متعددی را در تهران، شهرهای مختلف و برخی از کشورها برگزار کرده است. مسیری که وی را تبدیل به یکی از خواننده های پرطرفدار این حوزه کرده است.

«صدام کن»، «نگار»، «دل»، «هیچ»، «کاش»، «آرامشی دارم»، «گل عشق»، «شب های بعد از تو»، «آتش»، «مو به مو»، «دیوانه»، «کجایی»، «بیمار»، «از عشق بگو»، «من دیوانه»، «عادلانه نیست»، «دلبرجانم»، «لبخند بزن»، «تا تو از راه رسی»، «بین من و تو» آثاری هستند که تاکنون در قالب تک آهنگ از سوی رضا بهرام پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.