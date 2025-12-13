۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی مبنی بر نگهداری سیگار فاقد مجوز توسط فردی در بروجرد، موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مربوطه ۶۸ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار فاقد مجوز کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: متهم همراه اموال مکشوفه تحویل مراجع قضائی شد.