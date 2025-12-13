اکبری: نزدیک ۹ میلیون تن کالا در آذربایجان غربی جابجا شد

مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ۶۵۹ هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل باری استان، افزود: در این راستا بیش از میلیون و ۹۵۸ هزار تن کالا جابجا شده است.

وی با بیان اینکه حمل سیمان سهم قابل‌توجهی از فعالیت ناوگان باری استان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار تن سیمان در قالب ۱۴۹ هزار و ۱۵۰ سفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی جابه‌جا شده است.

رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: هم‌اکنون ۳۰۷ هزار و ۸۳۳ راننده در بخش حمل‌ونقل باری استان فعالیت دارند که ورود رانندگان جدید، نقش مهمی در تقویت ظرفیت جابه‌جایی کالا و پایداری زنجیره تأمین ایفا می‌کند.

اکبری همچنین از فعالیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل در استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۱۵۳ دستگاه ناوگان باری و ۱۷ هزار و ۶۹۹ دستگاه وانت‌بار فعال در سطح استان مشغول ارائه خدمات حمل‌ونقل هستند.