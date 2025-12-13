سرپرست بنادر غرب هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی بهعنوان سرپرست اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه و بنادر غرب استان هرمزگان منصوب شد.
این انتصاب بنا به پیشنهاد «حسین عباسنژاد»، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و با تأیید ستاد مرکزی صورت گرفت.
امین صادقی متولد ۱۳۶۲ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سازههای دریایی بوده و پیش از این، مسئولیت معاونت فنی و مهندسی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان هرمزگان را برعهده داشته است.
مرتضی سالاری مدیر سابق اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه و بنادر غرب استان هرمزگان نیز از شهریورماه ۱۴۰۳ تا کنون عهدهدار این مسؤولیت بود.
