۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

تاجیک: گردشگران ورامینی امشب بارش شهابی جوزایی را رصد می‌کنند

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورامین از برگزاری برنامه رصد بارش شهابی جوزایی در کویر ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری برنامه رصد بارش شهابی جوزایی در کویر ورامین خبر داد.

تاجیک با اشاره به شرایط مناسب نجومی آسمان اظهار کرد: امشب گردشگران و علاقه‌مندان به نجوم، آسمان کویر ورامین و بارش شهابی جوزایی را رصد می‌کنند.

وی افزود: این برنامه امشب شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ تا ۲۰ در رصدخانه ستاره کویر واقع در روستای سلمان‌آباد از توابع بخش جوادآباد ورامین برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورامین خاطرنشان کرد: رصد اجرام آسمانی، صورت‌های فلکی، سیاره زحل، خوشه پروین، آموزش جهت‌یابی، آشنایی با صور فلکی و آموزش گردونه آسمان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رصد نجومی است.

تاجیک در پایان گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند جهت هماهنگی و رزرو، با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس حاصل کنند.

