  1. استانها
  2. تهران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

گردشگران امشب آسمان کویر ورامین را رصد می‌کنند

گردشگران امشب آسمان کویر ورامین را رصد می‌کنند

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین، از برگزاری برنامه رصد آسمان کویر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری برنامه رصد آسمان کویر ورامین خبر داد.

تاجیک گفت: با توجه به وضعیت نجومی آسمان، امشب گردشگران فرصت رصد آسمان کویر ورامین را خواهند داشت.

وی افزود: این برنامه امشب یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در رصدخانه ستاره کویر واقع در روستای سلمان‌آباد، از توابع بخش جوادآباد ورامین برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تصریح کرد: رصد صورت‌های فلکی، مشاهده سیاره‌های زحل و مشتری به همراه اقمارشان، خوشه پروین، آموزش جهت‌یابی و صور فلکی و معرفی گردونه آسمان از جمله برنامه‌های این رویداد نجومی است.

تاجیک در پایان یادآور شد: علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهند.

کد خبر 6596652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها