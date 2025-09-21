به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری برنامه رصد آسمان کویر ورامین خبر داد.

تاجیک گفت: با توجه به وضعیت نجومی آسمان، امشب گردشگران فرصت رصد آسمان کویر ورامین را خواهند داشت.

وی افزود: این برنامه امشب یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در رصدخانه ستاره کویر واقع در روستای سلمان‌آباد، از توابع بخش جوادآباد ورامین برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تصریح کرد: رصد صورت‌های فلکی، مشاهده سیاره‌های زحل و مشتری به همراه اقمارشان، خوشه پروین، آموزش جهت‌یابی و صور فلکی و معرفی گردونه آسمان از جمله برنامه‌های این رویداد نجومی است.

تاجیک در پایان یادآور شد: علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۱ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهند.