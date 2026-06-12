رئیس میراث فرهنگی ورامین: تنها شهر ملی شیشه در کشور هستیم

محمدرضا تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورامین یکی از شهرهای پیشرو در صنایع دستی استان تهران محسوب می‌شود. از جمله رشته‌های شاخص شهرستان می‌توان به فرش‌بافی و گلیم‌بافی اشاره کرد که فرش ورامین به ثبت ملی و جهانی رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، ورامین به عنوان تنها شهر ملی شیشه در کشور شناخته می‌شود. همچنین این شهرستان یکی از قطب‌های صنعت چرم، سنگ‌های تزئینی و صنایع چوبی کشور است و در این رشته‌ها ید طولایی دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین با تأکید بر پیشینه غنی فرش و گلیم در مناطق روستایی و عشایری ورامین تصریح کرد: فرش‌بافی و گلیم‌بافی از افتخارات روستاییان و عشایر این خطه است و سابقه‌ای دیرینه در بین آن‌ها دارد. از این رو، اداره میراث فرهنگی تلاش دارد هنر گلیم‌بافی را بار دیگر احیا کند.

تاجیک گفت: خوشبختانه با حمایت وزارت میراث، کلاس‌های آموزشی رایگان و نیمه‌رایگان برگزار می‌کنیم و موفق به ثبت ملی دو طرح شاخص گلیم شده‌ایم؛ طرح پنجه در روستای خالدآباد و گلیم سلمان‌آباد در روستای سلمان‌آباد.

وی در خصوص صادرات بیان کرد: فرش ورامین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و پیشینه صادرات آن به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد. امروزه با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، فرش ورامین بازارهای کانادا، اتریش و به ویژه آلمان را در بر گرفته است، حدود ۷۰ سال است که فرش‌های طرح میناخانی و بنابین ورامین در بازار آلمان حضور پررنگی دارند.