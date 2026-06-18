نورپردازی برج تاریخی علاءالدوله ورامین تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح اصلاح و تکمیل نورپردازی بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله شهر ورامین برای دومین بار در چهار سال گذشته اجرا و به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین افزود: این طرح با پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی و حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال اجرا شد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، برج تاریخی و مذهبی علاءالدوله از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح به‌صورت کامل روشن خواهد بود.

تاجیک ادامه داد: با اجرای این طرح، جلوه شبانه این بنای تاریخی و مذهبی که در مرکز شهر ورامین واقع شده و روزانه پذیرای شمار زیادی از گردشگران و بازدیدکنندگان است، بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نورپردازی و تأمین روشنایی کامل برج علاءالدوله از مطالبات گردشگران و شهروندان بود که با دستور شهردار ورامین و همکاری مجموعه مدیریت شهری محقق شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ورامین و افزایش جذابیت بصری این اثر ارزشمند در ساعات شب داشته باشد.