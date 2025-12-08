به گزارش خبرگزاری مهر، امیر راکبی کارشناس حوزه اقتصاد و بیمه با اشاره به اینکه آمارها روند صعودی بازنشستگی پیش از موعد در کشور را نشان میدهد، افزود: افراد به دلایل مختلفی از جمله فرسودگی شغلی، ایجاد فرصت شروع کسب و کار شخصی، گذرندان زمان بیشتر با خانواده و استراحت و کاهش فشار جسمی و روحی اقدام به بازنشستگی پیش از موعد میکنند.
این کارآفرین با تاکید بر اینکه مهمترین عاملی که افراد را به بازنشستگی پیش از موعد ترغیب میکند فشارهای اقتصادی و تورم افسار گرسیخته است، اضافه کرد: این موضوع بدون تردید یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که ابعاد آن به شکل گستردهتری در سالهای آینده گریبان کشور را خواهد گرفت.
راکبی ادامه داد: تحمیل بار مالی بازنشستگی پیش از موعد به نسلهای آینده، خروج نیروی کار باتجربه و زبده از چرخه اقتصادی و بازار کار کشور، وابستگی مالی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به دولت به دلیل کمبود نقدینگی و برهم خوردن تعادل بین مستمری بگیران و بیمه پردازان، از مهمترین عواقب این موضوع است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازنشستگی پیش از موعد برای افراد هم ممکن است تبعات بدی به دنبال داشته باشد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جاری در کشور ممکن است پیش بینیهای افراد در رابطه به برنامهریزیهای پس از بازنشستگی درست پیش نرود و فرد دچار افسردگی، بیهویتی و خلأ شغلی شود.
این کارشناس بیمه افزود: در دنیای امروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی چنان در هم تنیده هستند که نمیتوان مرز مشخصی برای آنها پیدا کرد، با نگاهی گذرا به آمار و ارقام خودکشی، افسردگی، طلاق و بزهکاری میتوان به این نتیجه قطعی رسید که ریشه ۹۰ درصد این بحرانهای اجتماعی، موضوعات اقتصادی است.
راکبی تصریح کرد: باید واقعیتها، مضرات و معایب در رابطه به بازنشستگی پیش از موعد را برای صندوقها و افراد تشریح کنیم تا این روند صعودی متوقف شود.
این کارآفرین با بیان اینکه صاحبان مشاغل و کارفرماها در متوقف کردن روند صعودی بازنشستگی پیش از موعد نقش مهمی دارند، گفت: کارفرماها باید برای استفاده از نیروی کار باتجربه و زبده خود هدفمند رفتار کنند و به راحتی این افراد را در مسیر بازنشستگی پیش از موعد سوق ندهند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تعدیل ساعت کار نیروهای باسابقه، اجرای برنامههای مهارتی و ایجاد زمینه برای ارتقای شغلی این افراد، اعطای پاداش و اضافه کار برای حفظ نیروی کار باتجربه، زمینهسازی برای حفظ بنیه جسمی و روحی این افراد و … قطعاً در جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد مؤثر خواهد بود.
او تصریح کرد: وابستگی صندوقها به دولت در پی افزایش بازنشستگی پیش از موعد در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این موضوع را دوچندان میکند و باید با برنامهریزی اصولی از بروز بحران جلوگیری کرد.
