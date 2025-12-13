انصاری: عملکرد ۱۰ دستگاه اجرایی در اجرای قانون هوای پاک مرکزی صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری ظهر شنبه در حاشیه نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش مرغوبیت سوخت در روزهای اخیر یکی از عوامل اصلی افزایش آلایندهها در کشور بوده و اراک نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته است.
وی تأکید کرد: مردم اراک حق دارند سوخت استاندارد و مطابق یور و۴ دریافت کنند و این مطالبه جدی محیط زیست از شرکت پخش و دستگاههای ملی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به نتایج پایشهای اخیر کیفیت سوخت در این استان گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی شاخصهای آزمایشگاهی از جمله میزان گوگرد با گزارشهای ارائهشده از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی همخوانی ندارد و مقرر شده طی دو هفته آینده نمونهبرداریها مجدد انجام و نتیجه نهایی در جلسه بعدی کارگروه ارائه شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک افزود: در استان ۳۰ دستگاه مسئول اجرای این قانون هستند که از این تعداد، حدود ۱۰ دستگاه هیچ گزارش مکتوبی ارائه نکرده و عملاً عملکرد صفر داشتهاند. همچنین ۱۰ دستگاه دیگر کمتر از ۵۰ درصد تکالیف خود را انجام دادهاند که قابل قبول نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: دستگاهها باید گزارشهای خود را بهصورت مکتوب ارائه کنند و از وزارتخانههای مربوطه نیز اعتبارات و امکانات لازم را برای اجرای برنامهها مطالبه کنند تا روند اجرای قانون هوای پاک دچار وقفه نشود.
انصاری درباره وضعیت نیروگاه شازند نیز گفت: با آغاز فصل سرما و کاهش فشار شبکه گاز، سهم نیروگاهها از گاز کاهش یافته و همین موضوع موجب استفاده از مازوت در برخی روزها شده است.
وی افزود: پایش نیروگاه بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت مشاهده تخطی از استانداردها، ابتدا اخطار صادر و در صورت تداوم، موضوع از طریق مراجع قضایی و ملی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه استاندارد خروجی دیاکسید گوگرد باید در حد ۱۲۰۰ باشد، تصریح کرد: هرگونه افزایش از این حد، تخلف محسوب میشود و محیط زیست موظف است برخورد قانونی انجام دهد چرا که مطالبه مردم استفاده از سوخت پاک است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان کرد: پایش مستمر کیفیت سوخت، اجرای دقیق قانون هوای پاک و مطالبهگری جدی از دستگاههای اجرایی و نیروگاهها، تنها راهکار مدیریت آلودگی هوای استان است و محیط زیست بهعنوان ناظر موظف است این موارد را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
